Jako v Lublani. V Budějovicích budou u řeky Malše schody k vodě i molo

Ten, stejně jako ostatní, vycházel z podnětů od občanů.

„Moc si vážíme důvěry. Místo je specifické tím, že je blízko centra a v okolí je řada veřejných budov, jako jsou například školy. Nejzajímavější je unikátní sestava nábřeží. To se v jiných českých městech hledá těžko,“ reagoval architekt Martin Rusina.

Právě přístup k vodě je jednou z nejvýraznějších změn. U Malše totiž podle návrhu budou pozvolné kamenné schody, od nichž ateliér odklonil cyklostezku hlouběji do parku. Součástí návrhu je i nové schodiště od hlavní silnice na Lidické třídě. Tamní parovod mají zakrýt herní prvky. Vznikne i dětské hřiště či molo a ponton.

„Je důležité připomenout, že po podpisu smlouvy dojde na dopracování návrhu na základě připomínek veřejnosti a dotčených orgánů, jako je odbor dopravy nebo životního prostředí. Bude to kolečko, do kterého se zapojí i veřejnost, abychom si vyříkali sporné body,“ vysvětlil Miroslav Vodák, předseda komise pro architekturu a územní rozvoj budějovické radnice.

Zároveň připomněl, že park je poměrně malý a není možné vyhovět všem. „Mimo jiné proto, že část připomínek šla proti sobě, jako třeba hřiště pro děti a pro seniory. Návrh je podobný oblíbenému nábřeží ve slovinské Lublani, které dělal architekt Jože Plečnik. Je tam více než sto let a funguje to,“ doplnil Vodák.

Příští rok by mohl být projekt dopracovaný. Pak je na řadě stavební povolení a hledání zhotovitele. V ideálním případě bude hotovo do tří let. „Předpokládané náklady jsou asi 20 milionů korun. Byl bych rád, kdyby byl park místem pro občerstvení těla i ducha,“ sdělil náměstek primátora Ivo Moravec. Informace i podobu vítězného návrhu lidé najdou na www.parkdukelska.cz.

Prezentace s autory návrhu bude v zasedací místnosti zastupitelstva ve středu 2.října pro zastupitele od 16 hodin, pro veřejnost od 17:15 hodin.