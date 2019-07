Budoucnost parku miniatur ještě není jasná, rozhodne se do konce roku

Park dosud provozuje společnost Boheminium Mariánské Lázně. Ta vlastní většinu modelů a s městem se chce dohodnout na nájmu pozemku a zejména další spolupráci. Nezapomíná ani na výrobu dalších miniatur památek. V září například představí návštěvníkům zámek Lednice.

„Náklady na výrobu tohoto modelu dosáhly zhruba milionu korun. Základní díl byl postaven v ateliéru věznice v Horním Slavkově, s níž v tomto směru spolupracujeme, a všechny další úpravy a detaily už byly zpracovány našimi modeláři v Mariánských Lázních,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka s tím, že zámek při slavnostním odhalení nebude stát na svém oficiálním místě v parku.

Příprava podloží a úpravy okolí miniatury by totiž vyšly na přibližně 200 tisíc korun. A ty v současnosti, kdy není jasná budoucnost parku, společnost nechce investovat.

„Protože v současné době řešíme nájemní smlouvu a čekáme, jak dopadnou jednání s městem, není na místě utrácet peníze za nákladnou přípravu prostoru na osazení modelu. Přesto ale chceme, aby návštěvníci model viděli. Rozhodli jsme se proto jít touto cestou,“ vysvětlil Slifka.

Uvedl, že modeláři parku už mají téměř hotových dalších osm modelů. Kdy je návštěvníci uvidí, však zatím není jasné.

„Máme na skladě připravený třeba dřevěný kostelík Božího Těla v Gutech, jehož originál ze 16. století shořel, zámek Valtice, vodní hrad Švihov nebo hrad Bouzov. Byl bych rád, kdybychom v Mariánských Lázních mohli zůstat, chceme miniaturpark provozovat tady a pořádně, ale to bez dlouhodobé smlouvy nejde,“ doplnil Slifka.

Skutečnost, že se o miniaturparku začne opět jednat, potvrdil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina. „Kdo bude park miniatur provozovat, to je otázka strategického významu. Proto bychom chtěli mít do konce letošního roku jasno, i když provozovatel má smlouvu ještě na celý příští rok,“ uvedl Kalina.

Doplnil, že v současné době vlastní město Mariánské Lázně 28 modelů památek, provozovatel jich má na ploše rozmístěných 47. Kromě modelů společnost vlastní i ochranné známky Miniaturpark a Boheminium.

„Pokud se s městem domluvíme na další spolupráci, chtěli bychom se zaměřit na provázanost parku a města. Je i v našem zájmu podílet se na turistickém ruchu ve městě a přivést do Mariánských Lázní víc návštěvníků. Zkušenosti máme a umíme to. Vždyť z někdejších 70 tisíc turistů v roce 2016 jsme zvedli návštěvnost na téměř dvojnásobek. Díky reklamním a marketingovým aktivitám to číslo každoročně roste,“ uvedl Slifka.

Co se týče modelů, za tři roky působení společnost park rozšířila o takřka dvě desítky modelových celků, z nichž některé se řadí ke skutečným špičkám.

„Investovali jsme přibližně devět milionů korun do nového občerstvení, cestiček i úpravy areálu, ve kterém je celá pravá část osázená novými miniaturami. Poté, co jsme najeli na celoroční provoz, mají vystavené kousky denní péči,“ vyjmenoval Slifka, který věří, že pokud se společnost s městem dohodne na další spolupráci, počty návštěvníků se v budoucnu podaří ještě zvýšit.