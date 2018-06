Praha 1 prodlužuje nájmy v Pařížské končící až za pár let

V půli června se usneslo vedení Prahy 1 složené z TOP 09, ODS a ČSSD, že by se mohl prodloužit nájem u celkem osmi nebytových prostor v jedné z nejdražších ulic v Česku. Ve všech jsou nyní obchody se zbožím drahých značek, v jejich nabídce lze kupříkladu narazit na Dolce & Gabbana, Versace či Giorgio Armani.



Všechny smlouvy, které nyní zvažuje městská část prodloužit až o deset let, jsou uzavřeny mezi radnicí coby vlastníkem objektů a společností Luxury Brand Management, za níž stojí manželé Michaela a Zdeněk Bakalovi. Platnost nájmů končí ve dvou případech v roce 2020, po jednom v roce 2021 a 2022 a v polovině případů až v roce 2025. Alespoň to vyplývá z informací, které si od radnice Prahy 1 vyžádali pražští Piráti.

Smlouvy by se navíc prodlužovaly od data, kdy podle stávající podoby končí. První by tedy případně nově vypršely až za 12 let. Se zamýšleným prodloužením nájmu Piráti nesouhlasí. Podle nich neexistuje jediný rozumný důvod, proč by se měly smlouvy prodlužovat už nyní, několik měsíců před podzimními komunálními volbami.

„Ledaže by měl z prodloužení smluv někdo nějaké všimné a bojí se, že po volbách odejde do opozice,“ říká místopředseda Pirátů v Praze Adam Zábranský, který na usnesení radních Prahy 1 upozornil.

Zákonně vypsaný záměr

Radnice takovou motivaci odmítá. „Jedná se o standardní postup. Nájemce chce do prostorů investovat, což je u těchto lukrativních prostor otázka v řádu milionů. Když o prodloužení nájmu požádá, tak se k tomu vypisuje záměr,“ líčí mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Zároveň dodává, že se mohl kdokoli další přihlásit, že má o prostory zájem, a dát vlastní nabídku.

Radnice se však nenamáhala udělat v oznamování více, než je její zákonná povinnost – záměr pouze na dva týdny zveřejnila na své úřední desce. „To je výsměch transparentnosti,“ hodnotí David Bodeček (Piráti), který bude kandidovat do zastupitelstva Prahy 1.

Radnice by podle něj měla ideálně vyhlásit soutěž, dát minimálně měsíc nebo dva zájemcům na to, se přihlásit, a zároveň tuto možnost propagovat kupříkladu na realitních webech či sama oslovovat luxusní značky, které by mohly mít o místa v Pařížské zájem.

Piráti tvrdí, že by si tak mohla Praha 1 ročně vydělat více až o několik milionů korun, které by jí plynuly z pronájmu. V současnosti podle nich u některých prostor, u nichž nyní zvažuje prodloužit nájemní smlouvy, inkasuje méně, než je v Pařížské ulici obvyklé.

Odkazují na žebříček nejdražších ulic světa, který loni zveřejnila poradenská společnost Cushman & Wakefield. Z něj mimo jiné vyplývá, že průměrné roční nájemné za metr čtvereční v Pařížské ulici bylo 2 640 eur (tehdy asi 67 480 korun). Z informací, které úřad Prahy 1 poskytl Pirátům, však vyplývá, že za některé prostory inkasuje radnice v pěti případech nižší částky, než je současný průměr. Ve smlouvách lze narazit na sumu 16 886 korun za metr čtvereční za rok, 39 tisíc, 55 tisíc, ale i 72 tisíc korun.

Nejistota nového nájemníka

Že by vyhlášení veřejné soutěže na nájem prostor mohl radnici přinést vyšší výdělek na nájemném, potvrzuje i Michal Pich z realitního serveru realitycechy.cz. „Cena by mohla být vyšší, ale nikdy není jistota, že se opravdu najde někdo, kdo by byl ochotný platit víc,“ uvádí.

Podle něj jsou sice částky za nájem, které získali Piráti, nižší, než je průměr v ulici, ale zároveň nepokládá cenu za „podstřelenou“. „Sice dá radnice nižší nájem, ale zase je to pro ni výhodné v tom, že jí nájemce neodejde jinam, a má tak jistý příjem,“ popisuje Pich s tím, že třeba nižší nájem u větších rozměrů prostor není neobvyklý.

„Přepočítává se to na velikost. Čím větší prostor, tím se cena snižuje,“ uvádí a dodává, že k ceně musela Praha 1 jistě nějak dojít. „Bez nějakého posudku by si to snad netroufli udělat,“ míní Pich.

Sama radnice tvrdí, že uveřejnění záměru na prodloužení pronájmu ještě neznamená, že k tomu skutečně dojde. „O vyhodnocení celého záměru bude ještě rada městské části rozhodovat na základě kalkulace ekonomické výhodnosti,“ tvrdí mluvčí Blažková.