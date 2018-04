Pardubický vinařský půlmaraton

Od 7 do 17 hodin bude uzavřeno náměstí Republiky, kde se koná start všech závodů. Masarykovo náměstí a dále pravý dvojpruh ulice Hradecké ve směru na Stavařov až po ulici Studentskou bude uzavřen od 9 do 16 hodin.

Zcela uzavřena bude městská část Cihelna a Stavařov, a to od 10:30 do 16 hodin. Od 8 do 16 hodin budou uzavřeny také ulice Jáhnova, Bubeníkova, Štrossova, Dašická, Kotkova, dále Pospíšilovo náměstí, ulice Sezemická, Bezdíčkova, Husova, Mezi Mosty, Labská, U Stadionu a Sukova třída. Po celý sobotní den bude uzavřeno Pernštýnské náměstí.

Objízdné trasy městské hromadné dopravy jsou uveřejněny na stránkách dopravního podniku www.dpmp.cz.



Další informace jsou k dispozici na www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz.