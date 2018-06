1. Tesla, výstavní skříň socialismu

Státní podnik Tesla patřil mezi výkladní skříně československého socialistického hospodářství. Dnes může naproti krajské nemocnici sloužit tak akorát pro natáčení hororu, cvičení hasičů nebo hraní paintballu.

S brownfieldem na strategickém místě Pardubic by se však již v dohledné době mohlo začít dít něco pozitivnějšího. Magistrátu se ozval zájemce, který chce areál koupit.

„Podmínky výběrového řízení splnila firma Linkcity Czech Republic. Pokud vše schválí zastupitelstvo, pronajmeme areál firmě na čtyři roky. To zároveň bude doba, kterou firma dostane na získání územního rozhodnutí pro plánovanou přestavbu Tesly. Pokud dokumenty získá, areál jí prodáme,“ uvedl primátor Martin Charvát s tím, že firma by měla zaplatit městu 35,2 milionu korun.

Své nároky na přeměnu Tesly mají však i krajští politici, kteří areál městu přenechávali. Podle hejtmana Martina Netolického je hlavní, aby v bývalé továrně nevznikly ordinace, které budou konkurovat krajské nemocnici.

Nyní se zdá, že by mohl být v klidu. Vedle bytů by firma už měla stavět jen polyfunkční dům, obchody a také velké parkoviště, které by mělo sloužit i návštěvníkům nemocnice.

2. Autobusové nádraží a podchod hrůzy

Tohle místo je pro otrlé, dobré běžce a odvážlivce. Shluky bezdomovců tady nedělají dobře nikomu. Jako by se člověk na zchátralém nádraží vracel hluboko do dob normalizace.

Dlažební kostky, vetché stříšky a ubohé zázemí pro čekající na autobus. To už však do roka přestane být noční můrou všech, kdo jej musí využívat stejně jako nepříjemný podchod.

Autobusové nádraží musí ustoupit plánům zbrojaře Jaroslava Strnada, který tyto pozemky koupil od podnikatele Jiřího Nováka. Zbrojařský magnát chce zde postavit své sídlo, a tak se nyní řeší nerudovské kam s ním.

Už to vypadalo, že na otázku je jasná odpověď, zvrat ale přinesla opozice, která přiměla městskou vládu, aby se zabývala i možností postavit nádraží u pošty, tedy o půl kilometru blíže k centru města.

Slibují úsporu až 30 milionů korun. „Proč vykupovat drahý pozemek pro terminál za bytovým domem, když město má pozemek adekvátně velký s možností začít okamžitě terminál stavět,“ uvedl zastupitel Aleš Klose.

Pro to, aby se dvě lokality pro terminál porovnaly, hlasovalo 20 ze 33 přítomných zastupitelů.

3. Zchátralé kino Sirius, genius loci zůstává

Kdykoli architekt Miroslav Řepa prochází pardubickým vlakovým nádražím a vidí neutěšený stav hotelu i přilehlého kina Sírius, přepadá ho smutek, kam až dospěl architektonicky zajímavý komplex, jenž projektoval jeho otec.

„Roky se nestalo nic, trvá to strašně dlouho, objekt nesmírně chátrá. Každý zvenku vidí, v jakém stavu je hotelový objekt. Nevidí ho ale vevnitř, tam je to katastrofa. Je to vybydlené a netroufám si jít se podívat do nějakého pokoje. Je mi to strašně líto, ale osobně už v tom víc udělat nemůžu,“ řekl architekt Miroslav Řepa, který je synem Karla Řepy a drží autorská práva na budovu.

Jedna z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb v regionu oslavila 1. května 60 let od svého otevření.

Pardubické nádraží, tedy kolejiště a nástupiště, plánuje Správa železniční dopravní cesty začít opravovat v půlce příštího roku, na zubožený hotel a kino, které bývalo kdysi pojmem, dojde snad v roce 2021.

4. Nejasné plány s Masarykovými kasárnami

Asi největší otazník visí nad tím, jak naložit s bývalým vojenským areálem. Stále není jasno, jak jej plně využít. Město je nyní vlastníkem celého komplexu. Od armády koupilo za šest milionů korun i zbytek brownfieldu.

Mluví se o sídle krajského soudu či policie. Ve hře je i stavba superradnice. Na části pozemku má vyrůst moderní úřad práce. Radní uvažují i o tom, že areál prodají developerům, kteří v něm vybudují bytové domy.

Areál o rozloze deset hektarů patřil městu do 1. ledna 1950, až poté ho získal stát. Od roku 2011 jsou kasárna opuštěná. V době největší slávy lidové armády v nich sloužilo asi dva a půl tisíce vojáků.

5. Sportovní stánky mají slíbené velké vize

Fotbaloví fanoušci už mohou slavit, radnice pracuje na zisku územního rozhodnutí k opravě Letního stadionu. To je první krok k zahájení rekonstrukce za zhruba 400 milionů. Výpověď už dostal i vedle sídlící Tenisový klub Pernštýn.

„Momentálně očekáváme vydání územního rozhodnutí a hned následně zahájíme přípravy projektové dokumentace tak, abychom do konce roku mohli vyhlásit výběrové řízení na opravu stadionu a jeho okolí,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který klíčovou bitvu o opravu stadionu svedl loni na podzim při zasedání zastupitelstva.

Konečné vítězství však nedostal zadarmo. Radní se museli zavázat, že do přestavby nezahrnou i tu stranu ulice Ke Stadionu, která je blíže k Tyršovým sadům.

Podle plánů pardubické radnice by se fotbalisté mohli stěhovat do nového v roce 2021.

A hýbat se začal i druhý více než omšelý atletický stadion na Dukle. Pokud vše vyjde podle plánu a podaří se sehnat peníze, bude ze sportoviště zavedená značka se zázemím pro atletiku, gymnastiku – Dukla sportovní.

Velkolepý stánek pro sportovce vyjde na miliardu korun a radnice na něj bude shánět peníze nejen u státu, ale i u samotných klubů. Když se to podaří, postaví se sportovní areál, kterému by měl konkurovat snad jen stadion v Ostravě-Vítkovicích.