Sportovní park už počtvrté rozhýbe návštěvníky, představí se 70 klubů

Dohromady se v parku i na hladině řek představí na 70 sportovních klubů z Pardubic a okolí.



„Jsme rádi, že se Sportovní park koná v parku Na Špici, který patří k jedněm z nejhezčích míst ve městě,“ uvedl manažer Sportovního parku Pardubice Pavel Stara.

Organizátoři k soutoku řek Labe a Chrudimky připravili program ve spolupráci se sportovními kluby, které i letos v srpnu vyšlou do parku své zástupce, aby ukázali především dětem krásu jednotlivých sportů a ideálně je nadchli k pravidelnému pohybu. „To je základní myšlenka naší akce, která se nemění,“ uvedl Stara.

Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín - za zvládnutí 12 sportů obdrží diplom se svým jménem a za absolvování dalších 4 pak získají medaili.

Karta není časově omezená a je tedy možné přijít sportovat kdykoliv od 10. až do 18. srpna. „Do pardubických škol a mateřinek jsme jako každý rok nabídli nákup hracích karet za zvýhodněnou cenu - a i letos byl o ně velký zájem. Do škol a školek a také pořadatelům příměstských táborů jsme rozvezli více než pět tisíc karet,“ dodal Pavel Stara.

I letos si organizátoři připravili pro návštěvníky novinku. Pro příchozí bude připravený přednáškový stan, který bude určený hlavně rodičům malých amatérských sportovců.

„Chceme, aby rodiče dětí měli možnost poslechnout si rady sportovních či výživových odborníků, jak správně vést dítě k pohybu nebo zdravé stravě,“ řekl druhý z manažerů Sportovního parku Petr Mazánek.

To však není jediná přednášková novinka. V rámci letošní připomínky třiceti let svobodného, demokratického státu navázali pořadatelé Sportovního parku spolupráci také s organizací Post Bellum, která dokumentuje příběhy, na něž by další generace rozhodně neměly zapomenout.

„I na jejich přednášky se tedy můžete těšit,“ láká na novinku Stara.

Mapa Sportovního parku Pardubice 2019 s jednotlivými stanovišti

Týdenní akce bude také obohacena o řadu kulturních zážitků. První sportovní víkend nabídne kromě pohybu také Festival vůní, chutí a řemesel, druhý víkend pak zážitky plné Ameriky s názvem Friends Fest.



V úterý v 10 hodin přijede do Sportovního parku judista Lukáš Krpálek. Návštěvníci se v době konání Sportovního parku mohou těšit na projížďku ulicemi města s názvem Pardubice na bruslích a na dva masové běhy – Barvám neutečeš a Gladiátor race run.

„Závod otevře svůj startovní koridor v neděli dopoledne pro malé gladiátory a kolem poledne potom 4,5 kilometru dlouhou trať s více než 20 překážkami okusí kategorie dospělých,“ řekla Michaela Knížková z pořádajícího týmu Gladiator race run.

Na každého gladiátora čeká v cíli medaile a před startem bohatý startovní balíček s dárky. Děti se mohou těšit na hrací kartu do Sportovního parku, sladkost a minerální vodu. Dospělí navíc místo hrací karty obdrží Hemato krém na podlitiny a sedmidenní kúru kolagenu. Trasa vede stejně jako v loňském roce sportovním parkem, závodníci se zchladí v Labi i v Chrudimce a užijí si krásné běžecké úseky kolem pardubického zámku.

V rámci doprovodného programu k závodu bude připravena i dětská zóna, která bude otevřena nejen pro účastníky závodu. I pro dospělé budou po celý den probíhat soutěže o elektroniku. „Registrace do závodu na místě budou možné i v den závodu do všech kategorií,“ dodala Michaela Knížková.