Na Seči vyroste základna pro záchranku za 10 až 15 milionů. Zbytečně

Chrudimský okresní úřad nechal v roce 1996 v Seči postavit novou základnu pro profesionální hasiče. Protože bylo zřejmé, že v této trochu odlehlé oblasti plné rekreantů bude potřeba zřídit i stanoviště pro záchrannou službu, investoval do ní víc a připravil uvnitř stavebně oddělené prostory i pro zdravotníky. Ti však nikdy nedorazili, byť záchranka v tomto letovisku u přehrady chybí.

Pardubický kraj nyní postaví na Seči na jiném pozemku stanoviště pro záchranáře za 18,5 milionu korun. Poté co v červnu čáslavská nemocnice přestala brát většinu pacientů z Pardubického kraje a tamní záchranka už vyjíždí za hranice kraje jen sporadicky, musejí totiž záchranáři z Chrudimi či Pardubic jezdit do Ronova a Třemošnice, což jim ale zabere kolem pětadvaceti minut i více.

Na tom, že je nutné zřídit základnu pro záchranáře v této oblasti, byla shoda už předtím. Do Seče je to z chrudimské základny dvacet minut.

„Nutnost základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v obci Seč je nesporná a trvá již bezmála dvacet let,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Všichni aktéři se shodují, že hlavním problémem bylo domluvit se ve chvíli, kdy se po zániku okresních úřadů na přelomu století hasiči i záchranáři ocitli pod patronací jiných institucí. Péči o záchrannou službu převzal nově vzniklý kraj, Hasičský záchranný sbor pak začal fungovat jako organizační složka státu, kterou zřizuje ministerstvo vnitra.

„Před vznikem krajů se to bohužel nedotáhlo a potom už to začal být problém,“ řekl starosta Seče Marcel Vojtěch.

Domluva se nikdy nepovedla

„Na základně to připravené je, je tam buňka pro sestru, lékaře i denní místnost. Bohužel se nám nepodařilo dohodnout,“ doplnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jak svědčí novinové články, pokusy o zaplnění připravených prostor se odehrávaly opakovaně. „Ve Skutči a na Seči se dočkají lidé záchranky,“ zněl například titulek článku MF DNES v říjnu 2007.

Ve Skutči se ve skutečnosti dočkali nového stanoviště záchranářů v roce 2013, v Seči má být nová základna otevřena až za dva roky. Kraj či spíše záchranná služba se s hasiči ale nedokázaly dohodnout.

„Záchranka dnes má potřeby úplně jiné než před dvaceti lety a to, co pro ně máme v uvozovkách připravené, dnes absolutně nevyhovuje. Potřebují zhruba jednou tolik toho, co jsme jim schopni nabídnout,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Řešení nenalezli. „Byly tam snahy, zda by to nešlo rozšířit, ale to nelze, nemůžeme omezovat svoji činnost na úkor jiné složky,“ dodal.

„Hlavně ať už se postaví, celý region to potřebuje,“ řekl starosta Seče Marcel Vojtěch.