Pardubice pouští do oběhu další startovací byty

Ve třetím kole startovacího bydlení radní uvolnili dalších 26 bytů včetně jednoho, který byl nájemníky vrácen z přechozího kola, neboť se již rozhodli pro vlastní bydlení. „Za tři roky tak bude v rámci programu nabídnuto již 75 městských bytů,“ vypočítává náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Zájemci mohou vybírat z bytů různých rozměrů a v různých lokalitách. „V nabídce jsou byty o velikosti 1+KK, 1+1, 2+1 a tři byty jsou pak o velikosti 3+1. Všechny jsou rekonstruované a nacházejí se v deseti různých lokalitách – v ulicích Havlíčkova, Ohrazenická, Mladých, Varšavská, Okrajová, Sluneční, Bělehradská, Gagarinova, Sokolovská a Železničního pluku,“ podotýká Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí. Radnice ale upozorňuje, aby si zájemci o startovací bydlení před podáním žádostí pečlivě prostudovali podmínky, které najdou na zde.

„Stává se, že žadatelé zapomenou například podepsat své žádosti nebo s sebou nevezmou výpis z katastru nemovitostí. Všechny potřebné dokumenty jsou však uvedeny na webu města, kde jsou zveřejněny také podrobné informace o nabízených bytech včetně fotodokumentace, nákladů a jednotlivých termínů, od termínu podávání žádostí až po datum konání veřejného slosování,“ dodává Štefanča.

Kritéria se však ani ve třetí vlně startovacího bydlení nemění. Každý ze zájemců si může podat pouze jednu žádost, další podmínkou je výše hrubého měsíčního platu, která musí dosahovat částky minimálně 16 000 korun. V případě jednotlivců je pak dána maximální věková hranice 30 let, u párů a manželů nesmí jejich věk v součtu překročit hranici 65 let, přičemž jeden z nich musí být mladší třiceti let.

Žádosti budou přijímány 7. a 8. února, slosování „výherců“ se uskuteční 27. února v KD Hronovická. Město poté s vylosovanými žadateli sepíše smlouvu na dobu čtyř let, přičemž první tři roky bude nájemník platit 50 korun za metr čtvereční plus energie, v posledním roce bude částka za metr čtverečný činit 80 korun plus energie. O úspěchu projektu svědčí také průzkum pardubické univerzity mezi nájemci v režimu startovacích bytů.

„Na základě výsledků průzkumu studentů Univerzity Pardubice můžeme konstatovat, že přibližně dvě třetiny lidí, kteří zde žijí ve startovacích bytech se zvýhodněným nájemným, by v Pardubicích rádi zůstali i poté, co jim nájem v městských bytech skončí. To je i naším cílem, motivovat je, aby v Pardubicích jen nepracovali, ale také žili a zakládali rodiny. Většině z nich se zároveň díky projektu daří spořit prostředky na bydlení. Pro dvě třetiny z nich je to navíc první zkušenost se samostatným bydlením,“ uzavírá náměstek Rychtecký.