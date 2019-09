V radniční koalici v Pardubicích to skřípe, kvůli drahé opravě stadionu

Pardubická radniční koalice se rodila v poměrně velkých bolestech. Logicky. Politici z hnutí ANO si těžko mohli jen tak skočit kolem krku s „odesáky“, kteří na ně čtyři roky z opozice tvrdě útočili. Nakonec se však dohoda zrodila, ale po necelém roce vládnutí je zjevné, že některé rozpory zůstaly.

Ten, jednoznačně největší, se týká opravy Letního stadionu nedaleko Tyršových sadů. Zatímco ANO by chtělo stavbu spustit co nejdříve, a to téměř s přívlastkem „ať to stojí, co to stojí“, zástupci modré strany požadují úspory na stavbě, která má městský rozpočet vyjít zhruba na půl miliardy korun. Obě strany už několik měsíců marně hledají shodu, a pokud se dál situace bude vyhrocovat, může to skončit i rozpadem koalice.

„Ještě je brzo, chceme dál jednat,“ odmítá brzkou eskalaci v radě primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Ovšem z dalších slov politiků se dá vyčíst jediné - obě strany mají na celou věc diametrálně odlišný pohled a to dokonce na to, co by případná neshoda znamenala pro další soužití partají v čele magistrátu.

„Některé body jsou nepřekonatelné, přehlasování jedné strany druhou za pomoci opozice není v bodě Letního stadionu možné. V dodatku koaliční smlouvy je to dokonce uvedeno na prvním místě, bylo by to jasné porušení naší dohody,“ uvedl první náměstek primátora Petr Kvaš z ODS na dotaz MF DNES, zda se nebojí, že ANO bude hledat podporu jinde.

Koaliční partneři se neshodují

Ovšem podle slov náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové právě z Babišova hnutí se zdá, že obě strany nemají úplně shodný pohled na vzájemnou smlouvu.

„Mne překvapuje, že něco takového pan Kvaš vůbec říká. V koaliční smlouvě naopak je, že po revizi projektu Letní stadion opravíme. A revize probíhá,“ uvedla politička s tím, že ožehavý bod by měl jít do rady už v pondělí 23. září a v říjnu pak do zastupitelstva.

V kontextu toho, co uvedl náměstek Kvaš, pak velmi ostře vyzní i vyjádření primátora Charváta. „Oprava stadionu je naprostou nutností. Jeho současný stav je ostuda. Pro schválení stavby budeme hledat podporu napříč politickým spektrem,“ uvedl.

Je tedy zjevné, že obě strany mají před sebou několik málo možností. První z nich je se dohodnout, druhá by vyžadovala míru tolerance ze strany ODS, kdyby ji ANO přehlasovalo s opozicí, a třetí je ukončení koalice na současném půdorysu.

„Ze strany ANO nám bylo naznačeno, že by na projekt mohla být nějaká dotace, a tím pádem by město nemuselo platit celou částku samo. Bohužel nyní to na peníze od státu nevypadá, a tak se zase vracíme na začátek. Myslím si, že dohoda v řádech týdnů uzavřená nebude,“ uvedl Kvaš, který se netváří, že by se politici v nejbližší době shodli.

To na opačné straně hřiště je však chuť celou věc ukončit co nejdříve mnohem větší. „Zkusili jsme požádat stát, aby zrušil památkovou ochranu tribun, ale bohužel jsme nepochodili. To by sice opravu zlevnilo, ale stát to zamítl. Musíme začít stavět co nejdříve, je strašné, v jakých podmínkách tam sportovci fungují,“ doplnil Martin Charvát.

Do koalice patří vedle zmíněných stran také zástupci ČSSD, Sdružení pro Pardubice a Koalice pro Pardubice. Zatímco třeba socialisté jsou na straně ANO, lidovec a radní za Koalici pro Pardubice Vít Ulrych na straně ODS.

„Nikdo mne nedal záruku, jestli budeme mít i na další potřebné investice, pokud bychom za stadion utratili plánovanou půl miliardu, a ruku na srdce, to nemusí být konečná částka,“ uvedl Ulrych s tím, že dohoda je primárně na dvou největších stranách.

Opoziční komunisté i někteří Pardubáci naznačují podporu

Z opozice naznačují možnou podporu projektu někteří Pardubáci nebo třeba komunisté. ANO by tak se svými 13 hlasy mělo šanci najít v 39 členném zastupitelstvu ještě sedm potřebných hlasů. „U tak zásadního bodu musí být jasná koaliční shoda, partneři musí tedy najít shodu,“ nedává však prostor ke spekulacím Petr Kvaš.

Politické licitace tak nejvíce unavují zástupce klubu FK Pardubice, který momentálně vede druhou ligu a zdá se, že by se mohl porvat i o účast v nejvyšší soutěži. Bez kvalitního stadionu však klub postoupit nemůže.

„Mám pocit, že nám na radnici chybí partner, se kterým bychom mohli pozitivně jednat. Člověk je zvyklý z podnikání na jiné jednání. Je možné, že se v Čechách lépe pracuje pod tlakem. Možná politici čekají na to, že postoupíme a zeptáme se jich na to, co s tím tedy hodlají dělat,“ uvedl šéf FK Pardubice Vladimír Pitter s tím, že je velmi zvědavý na následující týdny.

„Čekám na to, co se stane během září a října, kdy nás čekají dvě zastupitelstva a tři zasedání rady. Uvidíme, ale je nejvyšší čas začít něco dělat, musí se něco stát. Příprava stavby totiž i tak začne nejdříve v létě 2020,“ dodal Vladimír Pitter, který si dlouhodobě stěžuje na liknavost radních.

Letní stadion z 30. let minulého století je v havarijním stavu, jeho část je od roku 2016 kulturní památkou. Náklady a rozsah prací se během politických jednání mění, dosahovaly i s úpravou okolí přes 630 milionů korun, později klesly na 530 milionů.