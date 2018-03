Pardubice podpoří vodní aktivity i kulturu

10:40

Pardubice posílají do kultury a cestovního ruchu téměř 4,5 milionu korun. Formou dotace tak podpoří celkem 111 projektů zaměřených nejen na aktivity z kulturní oblasti, ale i takové, které napomůžou rozvoji cestovního ruchu. Město peníze vloží například do tanečních či hudebních souborů, soutěží a výstav, další část peněz pro změnu investuje do zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu.