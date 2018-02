Pardubice plánují rozšířit kapacitu svítkovských škol

Jak mateřská, tak základní škola ve Svítkově by mohla navýšit svou kapacitu. V případě MŠ Doubek by došlo k rozšíření o jednu třídu, ZŠ Svítkov by pro změnu mohla díky přístavbě přijmout až o devadesát žáků více. O obou záměrech budou zastupitelé jednat na svém únorovém zasedání, které se koná tento čtvrtek.