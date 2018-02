V centru Pardubic rostou nové byty. Primátor vítá návrat lidí ze satelitů

Stovkám rodin z Pardubic a okolí v posledních týdnech přistál ve schránce leták s nabídkou nových bytů Na Spravedlnosti. Architektonicky zajímavý projekt nese název Rezidence 1351.

„První etapa výstavby bytového domu obsahuje 88 bytů s dispozicemi 1+kk až 4+kk v celkem 8 podlažích. Dům počítá s dostatečným počtem parkovacích stání, a to jak venkovních, tak garážových stání v celkem dvou podlažích,“ hlásí na svém webu developerská firma CERE Invest.

Podle stránek je o bydlení nedaleko policejního ředitelství zájem. Velká část bytů už je zamluvená. Zájem lidí může zvyšovat i to, že byty mají balkony. Ani ceny vzhledem k současné situaci v Pardubicích na první pohled nevypadají jako příliš vysoké.

Například 60metrový byt 2+kk vyjde na 2,45 milionu korun. Pravdou ale je, že větší byty už nejsou úplně pro každého. Stometrový byt 4+kk s velkým balkonem vyjde zájemce na 4,3 milionu korun.

Podle vyjádření developerů se při přípravě a projektování soustředili na kvalitu dispozic bytů a uživatelský komfort.

„Byty budou vybaveny komfortním standardem vnitřního vybavení (v ceně jsou laminátové podlahy, koupelny vč. zařizovacích předmětů, dveře v obložkových zárubních); klienti si mohou vybrat z různých barevných variant, či si případně zvolit nadstandardní provedení bytů,“ dodali.

Přitom zejména kvůli stále neaktualizovanému územnímu plánu se v centru Pardubic v posledních letech příliš nestavělo.

Developeři museli složitě hledat každou volnou parcelu ve městě. Jednu z nich objevila firma Stako uvnitř vnitrobloku mezi ulicemi Bratranců Veverkových a 17. listopadu a staví tam 53 bytů. Nabízí tu byt 1 + kk s necelými 38 metry čtverečními za 1,75 milionu korun, ale také třípokojový byt o rozloze 74 metrů čtverečních s velkou terasou za tři a půl milionu korun.

„Byty už jsou v prodeji. Zájemci se nám postupně hlásí,“ uvedla Monika Langrová ze společnosti Stako.

Další byty postupně rostou U Vinice, kde firma IP Stav postupně buduje poměrně velké činžáky.

„V oblíbené části Pardubic U Vinice plánujeme výstavbu 6 energeticky úsporných bytových domů. První byl zkolaudován v roce 2012, druhý v roce 2014 a stavba třetího právě probíhá,“ uvedli zástupci firmy na svých internetových stránkách.

Primátor: Rodinné taxikaření ztěžuje dopravní situaci Pardubic

Podle primátora Pardubic Martina Charváta je dobře, že se opět staví i ve středu města.

„Je to jediná cesta, jak rozumně udržet rozvoj města. V centru už je veškerá infrastruktura včetně škol, školek nebo nemocnice. Výstavba na okraji města znamená pro město více nákladů,“ uvedl s tím, že navíc lidé bydlící v centru tak často nepotřebují auto a nezatěžují už tak dost plné pardubické ulice.

„Co si budeme povídat, většina lidí, kteří bydlí na okraji města nebo v satelitech za ním, se každý den promění v taxikáře a začnou jezdit do práce, vozí děti k doktorům, do školy nebo na kroužky. To logicky dopravní systém hodně zatěžuje,“ dodal primátor Charvát.