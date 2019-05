Cena nenápadně roste. Přestavba mlýnů na galerii může stát až 750 milionů

Když zástupci Pardubického kraje a města Pardubice v prosinci 2017 kupovali od soukromého majitele Winternitzovy mlýny navržené Josefem Gočárem s tím, že v nich vybudují galerii a vzdělávací centrum, mnozí zastupitelé museli nabýt dojmu, že to díky evropským dotacím bude velice levné a výhodné.

„Propočet nákladů na výstavbu Centrálních polytechnických dílen, včetně vybavení, je 100 milionů korun,“ uvedla tehdy pardubická radnice v tiskové zprávě s tím, že až 90 procent nákladů by mohla zaplatit evropská dotace.

Letos v březnu město oznámilo, že očekávané náklady na dílny společně s městskou galerií se zatím vyšplhaly na 240 milionů korun.

Pardubický kraj, který chce ve mlýnech vybudovat nové sídlo pro Východočeskou galerii, ještě před rokem odhadl náklady na 160 milionů korun s tím, že velkou část peněz pošle Brusel. Skutečnost? Podle projektu bude stavba stát 300 milionů korun.

„První odhad byl 160 milionů korun bez DPH, což bylo skoro 200 milionů korun. O třetinu náklady narostly projektem, který šel do podrobností, budova je z roku 1910, musí splnit požární předpisy, bylo potřeba vyřešit inženýrské sítě. Jsou tam souvislosti, které vyšly najevo až z prováděcího projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Pardubický kraj navíc plánuje ještě druhou etapu stavby. Už proto, že pro většinu kanceláří pracovníků galerie v mlýnech není místo a budou muset zůstat na zámku. Za místo pro personál, další výstavní prostory a depozitář by mohl kraj zaplatit podle odhadů kolem 200 milionů.

„Odhaduji, že celková investice dosáhne 750 milionů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Roman Línek ale tvrdí, že Východočeská galerie může ve mlýnech dobře fungovat i bez druhé etapy. „Tento projekt se může realizovat v příštím plánovacím období nebo o deset let později,“ řekl.

Pardubický kraj část areálu mlýnů loni koupil za 22,5 milionu. Opozice tehdy naléhala na snížení ceny a dostala šanci jednání ovlivnit. Teď si stěžuje, že zvyšování nákladů jde už mimo ni.

„Vůbec nevíme, jak velká investice se připravuje, nemáme žádné informace. Nechali nás do toho mluvit, když šlo o pár milionů korun, když jde o podstatně vyšší částky, nemůžeme to ovlivnit,“ řekl opoziční zastupitel Jan Procházka (ANO).

Línek se brání tím, že plány představil zastupitelům, kteří jsou členy výboru pro kulturu a památkovou péči. Ti prý byli nadšení.

Když byly mlýny na prodej, město koupi neschválilo a kraj o ní ani neuvažoval. Nakonec hlavní roli převzal architekt Lukáš Smetana s manželkou, který mlýny pořídil za 22,3 milionu korun. Kraj věří, že na přestavbu získá dotaci.

„Myslím si, že 130 milionů korun z evropských fondů je jistých, možná se nám podaří tu částku výrazně zvýšit, o tom vedeme jednání,“ řekl Línek. Upozornil, že stavba galerií je obecně drahá.

V Liberci dal kraj za novou galerii v někdejších lázních otevřenou v roce 2014 kolem 380 milionů korun. Nová budova Západočeské galerie v Plzni má stát skoro miliardu, stát slíbil zaplatit 480 milionů.

Hlavní budova mlýnů by se měla proměnit v sídlo Východočeské galerie, která se tam přesune z pardubického zámku. Vchody do galerie od Chrudimky budou dva. Návštěvníky uvítá vstupní hala s recepcí a přes ochoz budou stoupat do výstavních prostor.

V areálu mlýnů chce město vybudovat svoji galerii, která vznikne rekonstrukcí stávající haly na balenou mouku. Zároveň tam chystá jako novostavbu Centrální polytechnické dílny, jež mají být jakousi nadstavbou k modernizaci odborných učeben na základních školách.