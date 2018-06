Z Pardubic do Havlíčkova Brodu budou po letech opět jezdit spěšné vlaky

Na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu jezdí poloprázdné vlaky a lidé stále častěji přesedají do aut. Nepříznivý trend, který jen zahušťuje dopravní zácpy nejen v Pardubicích, by se mohl změnit. Od prosince totiž budou pravidelně mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem jezdit spěšné vlaky. Náměstek hejtmana Michal Kortyš uvedl, že se na společném dotování nových spojů dohodl Pardubický kraj s krajem Vysočina.

„Dohodli jsme se, že se o náklady podělíme, vsadíme mezi pomalé vlaky rychlé, aby lidé při jízdě z práce a do práce nemuseli trávit cestováním zbytečně moc času, když vlak zastavuje v každé dědině,“ uvedl Kortyš. Spěšné vlaky by podle něj měly jezdit přibližně v dvouhodinovém taktu.



Spěšné vlaky na této trati před šesti lety jezdily a měly úspěch, přilákaly více cestujících. Pak ale z jízdních řádů zmizely kvůli nové a mezi cestující nijak oceňované strategii Pardubického kraje, která preferovala autobusy.

Nyní by zde měly České dráhy nasadit RegioSharky, které by využily zlepšení parametrů nedávno nákladně rekonstruované trati, jež umožňuje mezi Chrudimí a Chrastí dosahovat rychlosti až 100 kilometrů v hodině.

S nápadem na návrat do roku 2011 přišla Chrudim. „Spěšné vlaky zásadně zlepší a zrychlí dopravní spojení chrudimského regionu i obcí na trati, včetně Chrasti, Skutče i Hlinska nejen s Pardubicemi, ale i s Prahou a Hradcem Králové,“ uvedl před časem předseda chrudimské dopravní komise Alexandr Němec.

„Pro Chrudim to tak velký význam nemá, ale rozhodně se zlepší severojižní spojení od Jihlavy po Hradec Králové. Pokud bude spojení rychlejší, mohli by lidé zase víc využívat železnici,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček.

Kraj ušetřil 50 tisíc kilometrů na jiných neefektivních spojích

I když kraj původně nad nápadem chrudimských politiků zrovna nejásal, nakonec dospěl k závěru, že to je cesta správným směrem. Peníze na dotování spojů ušetřil jinde. Zrušil totiž takřka nepoužívané spoje většinou na hranicích kraje, kde se několik let pokoušel vzkřísit lokálky, které si předtím přestal objednávat.

„Kilometry ušetřené na těchto neefektivních spojích - letos 50 tisíc kilometrů - jsou při nejbližší změně jízdního řádu využity k posílení zrychlených spojů na efektivních tratích,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kraj takto nasadil rychlejší vlaky na trať Ústí nad Orlicí - Letohrad a nyní to bude opakovat na trati Pardubice - Havlíčkův Brod.

Žádost Chrudimi o spěšné vlaky přišla paradoxně ve chvíli, kdy se začalo projednávat vybudování takzvané Ostřešanské spojky. Správa železniční dopravní cesty chtěla postavit novou trať mezi Pardubicemi a Chrudimí, ale její zasazení do krajiny odmítli lidé v Ostřešanech i radní v Chrudimi. Politici v Chrudimi namítli, že pro lidi by bylo spíše užitečnější vylepšit jízdní řád na stávající trati.

„Pokud by spěšné vlaky měly být jakousi náhradou za vybudování Ostřešanské spojky, tak by to bylo špatné. Trať je nutné zrychlit, investovat do ní, aby byla atraktivnější, úspora času v řádu procent nepomůže,“ uvedl organizátor dopravy Robert Koblížek.