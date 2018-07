Věřím, že stadion za tři roky bude, říká šéf pardubického fotbalu

Šéf klubu Vladimír Pitter ale věří, že Letní stadion bude opravený už v roce 2021. Stejný plán mají i politici.

Už brzy se má rozjet oprava Letního stadionu mezi arénou a Tyršovými sady za zhruba půl miliardy korun. Velká investice do fotbalu řadu lidí štve a jistě to budou dávat najevo.

„Jsme si vědomi toho, že na nás bude větší tlak. I proto jsem moc rád, že na minulou sezonu, během které zastupitelé schválili opravu stadionu, vyšel historicky náš nejlepší výsledek v podobě třetího místa. Věřím tomu, že na něj letos navážeme,“ uvedl předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter.

Pravdou ale je, že hlasování zastupitelstva o stavbě stadionu nebylo jednoznačné a je otázka, co mohou s plánovanou opravou zničeného sportoviště z roku 1931 udělat říjnové komunální volby.

„Já doufám, že se už nic měnit nebude. Jasné je, že dokud se poprvé nekopne do země, tak nějaká nejistota může být, ale já jsem optimista. Existuje závazné usnesení zastupitelstva a přípravy stavby už běží,“ uvedl Vladimír Pitter.

Stavební povolení by mělo být za rok touto dobou

Podle něj se momentálně úředníci snaží získat stavební povolení pro stánek, který by měl mít kapacitu zhruba pět tisíc diváků a bude splňovat podmínky pro nejvyšší soutěž.

„Bohužel víme, jak to v České republice je se získáváním těchto dokumentů. Mám za to, že může trvat rok, během kterého radní vyberou i dodavatele stavby. Když to všechno dobře půjde, tak se za rok snad začne stavět,“ dodal Pitter s tím, že za tři roky má být zcela hotovo.

Podobně vidí situaci i primátor Martin Charvát, který bude na podzim obhajovat svou funkci ve volbách. „Když půjde všechno podle našich představ, stadion bychom mohli slavnostně otvírat v roce 2021,“ uvedl Martin Charvát s tím, že se ještě dodělávají některé části projektu.

„Ladíme ještě doprovodné projekty k opravě stadionu. Jedním z nich je parkovací dům, který by měl zlepšit možnosti parkování v okolí stadionu i arény. Také řešíme v návaznosti na fotbalový stadion modernizaci zázemí arény. Jedná se hlavně o cateringovou kuchyň a rehabilitační linky,“ doplnil primátor Charvát, jemuž fotbaloví příznivci budou zřejmě ve volbách přát.

Zástupci dalších politických stran tak úplně opravě stadionu a zabrání i okolních ploch pro tréninková hřiště úplně nefandí.

„Zabíráme cenné plochy v centru Pardubic maloměstským způsobem. Stadion na takové místo nepatří. Utratili jsme velké peníze za mezinárodní architektonickou soutěž na opravu atletického stadionu na Dukle, ale tohle je mnohem cennější území a my ho jen tak zastavíme stadionem a parkovištěm,“ uvedl například zastupitel za Pardubáky Aleš Klose.

Nicméně se už zdá, že oprava se skutečně rozjede. I proto zástupci fotbalistů už začínají mluvit o postupu do první ligy.

„Snažíme se vhodně doplňovat kádr, ale když má někdo z našich kluků nabídku z nejvyšší soutěže, tak ho pustíme. Ovšem jak se bude blížit otevření nového stadionu, tak věřím, že i hráči si na něm budou chtít zahrát a budou zůstávat u nás. Postup do ligy není snadný, ale určitě se o něj pokusíme,“ dodal Pitter.

Stavba stadionu však znamená problém pro jiné sportovce. Své místo u Tyršových sadů totiž budou muset opustit členové tenisového klubu TK Pernštýn.

Na místě jejich šesti kurtů a klubovny má totiž vyrůst tréninkové hřiště. Zástupci nejstaršího klubu ve městě jsou však s radními domluveni, že dostanou pozemky na Cihelně, kde si během následujícího roku postaví nový domov.

„Vše musíme zvládnout tak, abychom měli stále kde hrát. Nemůže se nám stát, že budeme třeba půl roku bez zázemí,“ řekl člen TK Pernštýn Pavel Holub.