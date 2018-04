Pro sázkovou kancelář je Velká pardubická příliš dlouhá, říká šéf dostihů

„Doufám, že se Jockey Clubu podaří najít nejlepší řešení, aby šlo víc peněz ze sázek do závodiště. Už několik let držíme stejnou výši odměn. Velká se jede za pět milionů korun. To je hodně peněz, ale když to porovnáme, venku se běhá o násobky toho, o co se běhá tady. Daleko víc majitelů jede vydělat ven, Wroclav je za humny, to je konkurence,“ říká ředitel Dostihového spolku Martin Korba.

Jaké novinky letos chystáte?

Tou největší je sobotní mítink před Velkou pardubickou. Letos se nám podařilo získat partnera, který zasponzoruje dostih o jeden milion korun. Máme přislíbenou účast zahraničních koní, dostih by tedy měl získat na daleko větší atraktivitě.

Máte však o jeden dostihový den méně.

To souvisí se situací v dostihovém sportu, která není jednoduchá. Narůstá nám konkurence v zahraničí se zvyšující se úrovní koní, které si movitější majitelé pořizují v cizině. Zjistili, že se dají vydělat lepší peníze s menší námahou v zahraničí, takže například Wroclaw, Merano, Miláno a už i Paříž nám velmi konkurují a my přicházíme o starty našich koní v těch nejvíc dotovaných a nejtěžších dostizích. Pro nás to bohužel znamená i finanční ztráty.

Proto tedy plánujete zlevnit dostihové přihlášky pro majitele menších dostihových stájí?

Chtěli bychom pokračovat ve slevách na startkách a ulevit menším dostihovým stájím, nicméně ekonomická situace nám to zatím nedovoluje. Loni jsme měli o sto startů méně a to nás stálo na výnosech skoro jeden milion korun. A není jednoduché tuto ztrátu nahradit.

Váš kalendář se však hemží i akcemi, které s koňmi nemají co do činění. A je jich poměrně dost.

Zájem našeho majoritního vlastníka, tedy města, je takový, aby plocha závodiště byla využita pro co nejširší veřejnost. Proto se sem snažíme dostat maximální počet akcí, které nesouvisí s dostihy. Tím si sem najde cestu i ten, který by jindy na závodiště na dostihy nikdy nepřišel. Tím, že objeví krásu areálu, dá šanci i dostihům.

Takovouhle zpětnou vazbu máte?

Ano.

Poměr dostihových a nedostihových akcí se otáčí. Kompenzuje se tím ztráta z dostihů?

Dostihy jsou vyjma Velké pardubické ztrátové. Rádi bychom sem dostali víc diváků. Rozšiřujeme portfolio lidí, kteří se dozvědí o závodišti díky Gladiator Race, Létofestu či extrémnímu golfu. Je na nás přesvědčit tyto lidi, aby se sem vrátili pak i na dostihy.

Vybrané akce na závodišti 20. – 22. dubna Jarní všestrannost - kvalifikace na Zlatou podkovu 28. dubna Pardubický střapec - Mistrovství ČR chrtů v coursingu 8. května Zahajovací dostihový den 16. – 17. června Prima Fresh Festival 13. – 14. července Létofest 11. – 12. srpna Friend Fest 25. - 26. srpna Koně v akci 8. září IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou 14. října 128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 23. - 24. listopad Taxis Gladiator Race

V jaké kondici se vlastně nachází Dostihový spolek?

Jsme konsolidovaná společnost. Dali jsme do pořádku všechny věci, které se týkají právních náležitostí a restů z minulosti. Máme před sebou resty, které byly v kumulované ztrátě a které do pěti let kompletně uzavřeme. Nicméně ekonomika je několik let za sebou v plusu. Ekonomické výsledky by mohly být lepší, ale investujeme peníze do zázemí. Snažíme se vracet peníze na závodiště.

Jak to pocítí návštěvníci letos?

Tu největší investici financuje město. Je to rekonstrukce parkoviště vedle pískového kolbiště, které vyjde zhruba na šest milionů korun, také opravujeme vážnici. Vyrábíme nové překážky pro všestrannost.

Pozitivní ohlasy přicházejí ze stran trenérů a majitelů na dostihovou dráhu, negativní hovoří o občerstvení, které některé návštěvníky příliš neuspokojuje.

Loni v průběhu roku převzala catering nová firma na celém závodišti. Ze začátku tam byly problémy, mám informace, že se to zlepšilo. Nikdy se nezavděčíme všem.

Pojďme k vrcholu překážkářské sezony. Máte potvrzenou účast zahraničních koní?

Máme přislíbenou účast od obou francouzských trenérů, jejichž koně zde startovali loni. V Cheltenhamu za mnou přišli majitelé irského koně Bless the Wings, že se chtějí zúčastnit Velké pardubické. Už v této chvíli probíhá jeho trénink na Velkou.

Dostihy rovná se sázky. Loni si bylo možné vsadit na Velkou pardubickou v zahraničí u uznávané francouzské sázkové kanceláře PMU. Letos tam jako závodiště nejvyšší třídy chybíte. Proč?

Z toho jsem smutný. Je to těžký byznys. Kancelář argumentuje tím, že je Velká pardubická příliš dlouhá (jede se přes deset minut), oni jsou mezitím schopni přenést za tu dobu tři dostihy rovinové, které trvají pár minut, a vybrat na to sázky. Náš dlouhý dostih je pro ně neatraktivní.

Logické, ale paradoxní.

Je skutečně nezajímá, že je to tradice. Pro ně je to byznys. Kancelář raději přenese tři dostihy z Německa, Francie, kde naberou víc peněz na sázky. Víc než na Velkou pardubickou. Budeme o tom dál jednat, letos to ale neklapne.

Co byste do budoucna rád zlepšil, ale táhnete to před sebou?

Moc bych si přál, aby se nová steeplechase o milion korun běžela na nových moderních překážkách. Ty stojí více než tři miliony korun. Zatím nejsem schopen peníze na tyhle bezpečné překážky sehnat. Když ne letos, tak na příští rok určitě.

Co je to za překážky?

Máme tady jednu, kterou jsme loni testovali. Nestal se na ní žádný úraz, spokojenost vyjádřili jak jezdci, tak majitelé, nebyl na ní žádný pád. Potřebovali bychom jich tady deset či jedenáct.

Můžete je popsat?.

Firma, která je vyrábí, je dodává do Anglie, Francie, Austrálie. Není to proutěnka, ale steeplechasový plastový skok. Má bezpečnostní zóny. Když tedy kůň odmítne skočit, nebo mu nevyjde odskok, je překážka schopná utlumit náraz a žokej nezůstane pod koněm a katapultuje ho mimo něj. Také barevné odlišení je výborné, takže překážku kůň respektuje a dobře ji překonává.