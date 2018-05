Opozice uspěla, pardubické autobusové nádraží může být i u pošty

Kde postavit terminál pro autobusovou dopravu U POŠTY

Pro: Terminál by byl blíže centru. Část autobusů nebude muset jezdit na Palackého třídu, kde by zhoršily špatnou dopravní situaci. Město by možná ušetřilo peníze. Nebylo by nutné bourat činžovní dům u nádraží. Proti: Nic není připraveno, řada neznámých faktorů. Nutnost změnit územní plán. Umístění může ohrozit financování lávky nad kolejištěm z Dukly na nádraží. NAPROTI ALBERTU

Pro: Terminál je připraven, navazoval by na lávku přes kolejiště. Proti: Existují obavy ze zhoršení dopravy na Palackého třídě. Nutnost respektovat podmínky soukromého vlastníka pozemků. Je nutná demolice činžovního domu.