O zdraví vás na sjezdovce může připravit i selfie, upozorňují paraplegici

Spolek paraplegiků zkouší zapůsobit na veřejnost opakovaně, už čtvrtým rokem totiž objíždí základní školy s projektem Banal Fatal-banální situace-fatální následky.

Paraplegici popřáli lyžařům na sociálních sítích k novému roku, ať se z nich nestanou vozíčkáři. Poradili, ať jsou i zkušení lyžaři opatrní a ať zařadí do své výbavy chrániče páteře. Lyžař na sjezdovce totiž může vyvinout rychlost jako auto na dálnici a srážka může mít vážné následky. Preventivní spoty natočila zdarma Česká televize a bude je vysílat od konce ledna do února.

„Úrazy páteře a míchy jsou sezonní záležitost. Na spinálních jednotkách leží po létě skokani do vody, po podzimních měsících jsou to junioři, kteří podcenili svou zdatnost a spadli ze stromu. Po zimě jsou to účastníci autonehod a také lyžaři. Pořád se to takto objevuje. Podle příčiny úrazu je koncentrace zraněných lidí vždy v určitém období,“ říká ředitelka České asociace paraplegiků CZEPA Alena Jančíková.

Podle statistiky úrazovosti páteře připadá 43 procent na pády z výšky, 30 procent je následkem nehod aut a motorek, 10 procent souvisí se skoky do vody a 9 procent jsou sportovní úrazy na kolech, lyžích a podobně.

Horští záchranáři zasahovali na svazích i u pyrotechniky

V zaplněných Krkonoších se záchranáři přes svátky nezastavili a hlásí strmý nárůst počtu případů. Zasahovali nejen u úrazů lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách, ale také hledali zbloudilé turisty nebo řešili následky silvestrovských oslav.

„Od minulého víkendu sjezdové tratě doslova praskaly ve švech. Stejně tak vzrostl počet běžkařů i pěších turistů. Za celý týden jsme tak zaznamenali 185 zásahů nejen na sjezdových tratích,“ uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

V 36 případech horská služba předala zraněné posádkám sanitních vozů zdravotnické záchranné služby. V průběhu týdne vyrazili také ke dvěma pátráním po zbloudilých osobách.

Na přelomu roku se horská služba i další záchranáři museli věnovat těm, kdo příliš bujaře oslavovali. Členové krkonošské horské služby tak řešili například poranění zábavnou pyrotechnikou, pád do potoka, ve kterém hrál roli alkohol, nebo řezné rány od skla.

„V jednom případě jsme dokonce museli ošetřit zranění, způsobená násilím. Také jsme ošetřovali opařené dvouleté dítě a provedli velmi obtížný transport zraněné ženy z nepřístupného terénu,“ popsal silvestrovské dění náčelník Jirsa. Víkend na konci roku byl, co se počtu zásahů týká, v této sezóně rekordní.



Lyžařům pomohly přilby, srážky mohly dopadnout hůř

Zdravotničtí záchranáři potvrdili nárůst případů a upozornili, že s velkým množstvím lidí na sjezdovkách a vysokou rychlostí jízdy na lyžích nebo snowboardu roste závažnost úrazů. Nebezpečné jsou zejména srážky s pevnou překážkou nebo mezi lyžaři navzájem.

Například 29. prosince musely ve Špindlerově Mlýně zasahovat posádky rychlé sanity z Vrchlabí a vrtulník z Hradce Králové. Dopoledne se tam totiž ve vysoké rychlosti srazili dva lyžaři. Zatímco osmadvacetiletý muž s poraněním břicha byl po ošetření transportován do vrchlabské nemocnice, devětapadesátiletá žena skončila na královéhradeckém urgentním příjmu, kam ji transportoval vrtulník. Zraněná utrpěla poranění pánve. Oba lyžaři byli při vědomí a se záchranáři komunikovali.

Také 30. prosince v Říčkách v Orlických horách se srazila patnáctiletá lyžařka se snowboardistkou, která vyvázla bez úhony. Lyžařku přepravil vrtulník do fakultní nemocnice kvůli podezření na poranění hrudníku a páteř

„Závažnějším zraněním účastníků obou incidentů zřejmě zabránily ochranné prostředky, především přilba,“ uvedl mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Další vážný úraz se stal 30. prosince ve Špindlerově Mlýně těsně po patnácté hodině. Tříletý chlapec při jízdě na saních narazil do ochranné sítě tak nešťastně, že si vážně poranil nohu.