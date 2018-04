Panský dvůr, kde se natáčeli Bajkeři, získá nové překážky i minipivovar

Panský dvůr Telč Areál vznikl zřejmě už v období po husitských válkách.

Do roku 1945 byl vlastníkem velkostatku rod Podstatzky-Lichtenstein.

Po válce fungoval jako zemědělský prostor. Od 70. let zde sídlila střední odborná škola zemědělská. Poté dlouho chátral.

V roce 2004 převzalo majetek město Telč. To mělo v plánu areál znovu využít, což se však dlouhou řadu let nedařilo.

Revitalizace začala až s příchodem společnosti Panský dvůr Telč.

První etapa prací trvala od června 2014 do června 2015 a stála 80 milionů korun.