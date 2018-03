Baťův památník se otevře před volbami bez letadla, to přibude až za rok

Letos na podzim skončí přestavba zlínského Památníku Tomáše Bati a výjimečná budova se vrátí do své původní, krystalicky čisté podoby z 30. let. Stane se opět železobetonovou konstrukcí opláštěnou sklem a tento „skleněný krystal“ bude v noci zevnitř nasvícený zářit nad městem.

Výrazně mu ale bude scházet vnitřní dominanta, kterou má být věrná kopie letadla Junkers F13, v němž v roce 1932 havaroval Tomáš Baťa. Stroj spadl v mlze krátce po startu v Otrokovicích (více o nehodě čtěte v článku Kousky letadla, v němž zahynul Baťa, mohou mít lidé. Část byla v betonu).

Nadace Tomáše Bati, která nákup stroje zajišťuje, teprve minulý měsíc podepsala smlouvu s olomouckou firmou TechProAviation, která ho vyrobí a dodá. K tomu dojde zřejmě až příští rok v dubnu či květnu.

„Není v silách žádného našeho výrobce, aby letadlo vyrobil za kratší dobu než za rok. Museli jsme smlouvu podepsat, aby se už začalo pracovat,“ vysvětlil ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev.

„Oslovili jsme tři tuzemské firmy a z nich jednu vybrali. Zkoušeli jsme i německé výrobce, ti ale chtěli přes 30 milionů korun, což bylo příliš,“ doplnil.

Plány letadla poskytlo německé muzeum Huga Junkerse

TechProAviation vyrobí věrnou maketu za necelých šest milionů korun, z nichž město dalo 2,8 milionu, o něco méně poskytla rodina Baťova (viz též Baťovi potomci dají na letadlo do zlínského památníku sto tisíc eur) a zbytek sponzoři. V letadle nebude motor, bude však mít i palubní desku a prakticky by nemělo být poznat, že jde „jen“ o kopii.

„Co se týká letadla, je to komplikace, ale nejsem zklamaný. Jestliže se ukázalo, že ho nejde vyrobit letos, nedá se nic dělat. Jde o věrnou repliku historického letounu a je jasné, že tuto zakázku moc firem vyrobit nedokáže. Jde o velmi specifický požadavek,“ reagoval primátor Miroslav Adámek.

Podle něj je důležité hlavně to, že se našel výrobce a replika letadla opravdu vznikne. „Bez ní si obnovený Památník Tomáše Bati neumím představit,“ řekl Adámek.

VIDEO: Na Baťově památníku ve Zlíně vrcholí hrubé práce

Přestože jde pouze o maketu, její výroba není jednoduchá. Budou při ní použité původní materiály, které se už běžně nevyrábějí. Navíc jde o jejich náročné zpracování. Třeba plášť letadla bude z vlnitého duralového plechu, který má jinou velikost vlnek na křídlech a jinou na trupu.

„Spojili jsme se s muzeem Huga Junkerse v Německu, které nám poskytlo spoustu plánů. Při výrobě ale bude probíhat spousta složitých operací,“ podotkl Velev.

Fakt, že letoun v Památníku Tomáše Bati nebude hned na podzim, ho mrzí.

„Začali jsme letadlo pozdě poptávat. Pořád se myslelo na památník a trochu se zapomnělo na letadlo,“ přiznal.

Primátor: Počítáme s podzimním otevřením

V této souvislosti Velev zmínil možnost, že by se památník mohl otevřít později, až v něm bude i letadlo. Vedení města chce ale dodržet původní termín.

„Počítáme s otevřením památníku letos na podzim,“ konstatoval Adámek.

Zlínská radnice chce, aby pak interiér nebyl prázdný. Plánuje, že by v něm mohly být dočasně expozice týkající se například historie budovy samé, jež vznikla podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury, nebo baťovské historie Zlína.

„Dočasnou náplň by měl řešit kurátor, jehož budeme vybírat. Myslím si, že bude vhodnější památník otevřít a využít ho jinak, než aby zůstal po dokončení zavřený a lidé by se do něho nemohli hned podívat,“ sdělil náměstek primátora Jiří Korec, který má na starosti majetek města.

Magistrát termín otevření naplánoval už s předstihem na letošní podzim, kdy se také konají komunální volby.

Přestavba budovy, v níž dříve sídlila krajská galerie a zlínská filharmonie, stále pokračuje. Zbourané byly obě postranní přístavby, odstraněn byl nepůvodní interiér a připravuje se položení nových podlah.

„Stavební práce běží podle harmonogramu,“ ujistil Korec.

Přestavba památníku vyjde na zhruba 70 milionů korun, z čehož zhruba 30 milionů poskytlo ministerstvo kultury.

Souhlasíte s podzimním termínem otevření Památníku Tomáše Bati - i bez makety letadla Junkers, v němž zahynul Tomáš Baťa?