Památník legionáře Gayera strhli Němci, teď se do centra Hradce vrátí

Jan Gayer (1885 - 1918) Narodil se v Přerově a po prezenční službě v rakouské armádě odcestoval do Brazílie, kde vybudoval vlastní farmu. Těsně před vypuknutím 1. světové války se vrátil do Čech, aby do zámoří odvezl matku. Ve vlasti ho zastihla mobilizace, jako záložák musel narukovat a v roce 1915 padl s hodností nadporučíka v Rusku do zajetí. V zajateckém táboře se přihlásil do vznikajícího československého vojska. Brzy byl z řadového vojáka povýšen na poddůstojníka a postupně se vypracoval na velitele. Padl ve 33 letech 4. června 1918 v bitvě u Lipjag, když vedl proti bolševikům při obchvatu svůj pluk. Gayerův bratr Vincenc, který bojoval po jeho boku, si zapsal do deníku: „Asi po tříapůlhodinovém boji jsem byl raněný do kloubu kosti stehenní. Za 30 minut za mnou Jeník. Levá jeho noha přeražena a pravá přestřelena přes kost. Je s ním zle.“ Jan Gayer zemřel třetí den po bitvě 7. června v nemocničním vlaku.