Zelená hora slaví dvě výročí, Žďárští se dosud přou kvůli jejímu odlesnění

16:22

Tři sta let uplynulo od momentu, kdy architekt Jan Blažej Santini-Aichel začal stavět poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v dnešním Žďáře nad Sázavou. A letos to bude 25 let od doby, kdy se tato stavba dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Obě výročí si Žďár o víkendu připomene.