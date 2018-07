Ať nejsou turisté jen na Karlově mostě, zahájil Babiš v Telči obnovu zámků

Místo skleněných okenních tabulek je napnutý igelit, historické zámecké sály na některých místech zdobí vyryté nápisy, které zde zanechali pohraničníci.

Aktuální stav státního zámku Uherčice na Znojemsku, je podle Jana Slezáka - emeritního šéfa Národního památkového ústavu Kroměříž, tristní.

Může za to fakt, že zámecký areál se nachází v pohraničním pásu a od 50. let v něm sídlila pohraniční stráž. Pod správu Národního památkového ústavu přešel až v roce 1995.

Teď se ale začalo blýskat na lepší časy. Národní památkový ústav získal na obnovu sídla dotaci z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). A nebude to jediná obnova za evropské peníze.

Národní památkový ústav uspěl s deseti ze 16 žádostí. Podařilo se mu získat přes 1,5 miliardy korun. Nejvíc pro zámek v Telči na Jihlavsku, kde se bude do konce roku 2022 investovat 211 milionů korun. Z toho 180 milionů bude z EU a dalších 31 milionů ze státního rozpočtu.

Vzniknou interaktivní expozice, depozitáře i návštěvnické centrum

„Projekt zahrnuje interiérovou a exteriérovou obnovu včetně inženýrských sítí. Zpřístupněné budou moderní, interaktivní expozice Zámeckého muzea a depozitáře v prostorách bývalého pivovaru. Vznikne i nové návštěvnické centrum,“ popsal plánované práce na památce UNESCO Petr Pavelec, ředitel Uzemní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Obnova zámku Uherčice v Jihomoravském kraji vyjde na 111 milionů korun. „Nebude se jednat o kompletní obnovu. To bychom potřebovali desetinásobnou investici,“ poznamenal Slezák.

Renovace se má týkat repasování oken, dveří, dřevěných podlah, restaurování nástěnných maleb a vznik nových prohlídkových tras, bezbariérového přístupu a zázemí pro turisty i správu zámku.

Renovace obou památek by měly být dokončeny do roku 2022. Národní památkový ústav si od investice slibuje i zvýšení turistického ruchu a alespoň dvojnásobnou návštěvnost.

Vláda do památek může přesunout část evropských miliard

Obnovu státních zámků Telč a Uherčice v pátek slavnostně zahájili premiér Andrej Babiš a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Podle předsedy vlády by na obnovu památek by mohla jít i část ze sedmi miliard z Evropské unie, které může Česká republika přesunout na jiné programy, než kam byly původně určeny. „Kromě školství a zdravotnictví také do kultury,“ dodal premiér Andrej Babiš.

„Turisty potřebujeme dostat nejenom na Karlův most, ale i do jiných míst naší země. Zamyslet se musíme i nad tím, aby turisté měli v těchto lokalitách i odpovídající zázemí. To znamená hotely, restaurace. Chceme, aby zůstávali na více dní. Nám se pak tyto investice vrací formou DPH,“ řekl při návštěvě zámku v Telči.