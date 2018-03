Historický most nad skládkou nikdo už roky nechce, cenná památka chátrá

Loupežnický most býval kdysi součástí někdejší císařské silnice spojující Velkou Bíteš a Velké Meziříčí. Vybudovaný byl snad již v roce 1593. Přezdívalo se mu Vysoký, protože byl považován za nejvyšší přemostění u nás.

Jeho osud ve století jednadvacátém je však velmi smutný. Most nikdo nechce, natož aby jej nákladně opravoval.

Stavba je nyní ve vlastnictví státu, přesněji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten zatím čeká na rozhodnutí ministerstva kultury.

„Předpokládáme, že po skončení řízení o prohlášení za kulturní památku most znovu nabídneme ministerstvu kultury a Národnímu památkovému ústavu a také dalším státním institucím. Situaci samozřejmě také výrazně komplikuje fakt, že se objekt nachází uvnitř veřejně nepřístupného areálu skládky města,“ připomněl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Úřad do mostu investovat nemůže, pouze na něj zamezil vstup

Ministerstvo kultury se od loňského července zabývá opětovným zařazením mostu mezi chráněné kulturní památky. Dosud však ve věci nerozhodlo. To nicméně na ochranu mostu v současnosti nemá vliv. „Když řízení probíhá, je nutno na objekt již nahlížet jako na kulturní památku,“ upozornila Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Památkáři se k možnosti budoucího převzetí mostu konkrétně nevyjádřili. „K dotazu můžeme v tuto chvíli pouze obecně sdělit následující: vlastníkem mostu v Petrávči je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ řekla Ampapová.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má most v havarijním stavu ve vlastnictví od roku 2016. „Již v minulosti jsme jej bez úspěchu nabízeli státním institucím - mimo jiné Národnímu památkovému ústavu. Na rozdíl například od památkového ústavu nemůže ÚZSVM do stavby pro něj nepotřebné investovat nad rámec základní údržby, nemůže také na rekonstrukci dostat jakoukoli dotaci,“ upozornil Ležatka.

Doplnil, že nedávno stát u mostu nechal vyřezat náletové dřeviny a také provést zabezpečení proti vstupu na most z důvodu bezpečnosti.

Jedna z nejohroženějších památek v celé republice

Most byl evidován od roku 1988 jako nemovitá kulturní památka. „Architektonicky náročně řešený jednoobloukový silniční most vysoký přibližně deset metrů představuje mimořádně hodnotnou technickou památku v kraji. Most byl vybudovaný snad již v roce 1593, někteří badatelé však dávají jeho vznik do souvislosti s budováním takzvané císařské silnice za vlády Marie Terezie kolem poloviny 18. století,“ uvedla mluvčí památkářů.

Most sloužil svému účelu až do roku 1937. Tehdy přestal vyhovovat rostoucímu provozu a severněji byla postavena nová trasa silnice s železobetonovým mostem.

„Z pozoruhodné mostní architektury se tak stal most ‚mrtvý‘, který je dnes ukrytý v polouzavřeném areálu místní skládky odpadů zbudované v osmdesátých letech minulého století,“ upřesnila Ilona Ampapová.

Most chřadl také kvůli svému nevyřešenému vlastnictví, o němž musel rozhodnout až soud. „Stavba dlouhodobě nebyla udržována a pomalu chátrala, až se dostala na seznam nejohroženějších památek České republiky,“ upozornila.

Úřady se mezi sebou handrkují i kvůli administrativní chybě

V roce 2016 soud přiřkl vlastnictví mostu státu. Následně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany mostu z důvodu jeho havarijního stavu.

Ministerstvo žádosti vyhovělo kvůli administrativní chybě, k níž došlo na sklonku éry socialismu při zápisu mostu na seznam památek. V době zápisu v roce 1988 už byla totiž tehdejší podaná žádost podle novely památkového zákona - v té době aktuální - už neplatná.

„Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu ale bylo od počátku pro to, aby tento vysoce hodnotný most kulturní památkou zůstal a kromě zamítavého stanoviska ke zrušení podalo i návrh na znovuprohlášení kulturní památkou,“ připomněla Ampapová.

Most nikam nevede a pro obce nemá žádný význam

O most nemá podle dosavadního vývoje zájem ani město Velké Meziříčí, na jehož okraji se nachází, ani obec Petráveč, na jejímž katastrálním území leží. Most samotný vůbec v katastru zakreslen není.

„Město Velké Meziříčí most nechtělo do správy proto, že nám nikdy nepatřil. Náklady na jeho rekonstrukci odhaduji do 20 milionů korun,“ řekl meziříčský starosta Josef Komínek.

„Most nikam nevede, nemá pro nás význam,“ vyjádřil se starosta Petrávče Miloš Kratochvíl. Most má podle něj smysl jenom pro zájemce o technickou historii.

„Skauti se mě na ten most ptávají, mohla by to být zajímavá odbočka na cyklostezce. Musel by ho ale někdo dát do původního stavu. Dnes most není nijak označen a není přístupný, je z obou stran oplocen, protože zábradlí, co na něm kdysi bylo, už zmizelo,“ dodal Kratochvíl.