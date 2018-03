Plán pálit na Sokolovsku toxické kaly z Ostravska se starostům nelíbí

Toxické kaly z Ostravska plánuje pálit ve svém zařízení společnost Sokolovská uhelná. Kromě toho, že o projektu nemají informace, vadí starostům okolních měst už samotný fakt, že se do středu lázeňského trojúhelníku budou vozit jedy (o záměru v článku Ropné kaly z Ostravy bude spalovat Sokolovská uhelná).

„Jedná se o absolutně nesmyslný, ale i nebezpečný transport toxických látek přes celou Českou republiku, navíc do lázeňstvím proslaveného kraje. V lednu se nám podařilo zaregistrovat památkové rezervace s ohledem na terapeutickou krajinu v lázeňských městech a dva měsíce poté se dozvídáme, a to prakticky pouze z médií, že kraj schválil spalování, a tím i manipulaci s vysoce toxickým odpadem v samotném středu lázeňského trojúhelníku,“ zlobí se starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Podivuje se nad tím, že kraj v souvislosti s tak zásadním krokem neinformoval o plánech na spalování toxických kalů z Ostravska veřejnost.

O projektu neví ani starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Tohle slyším poprvé. Samozřejmě si zjistím, co je na tom pravdy. V současnosti ale nemám dostatek informací, abych k tomu něco řekl,“ uvedl.

V podobném duchu se vyjádřil i ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně Leo Novobilský.

„Ono se to netýká jen lázní, ale i lidí, kteří žijí okolo. Ti by měli dostat informace, co se v jejich kraji bude dít. Jde v první řadě o to, jak se budou kaly likvidovat, v tomto ohledu cítím jisté znepokojení. Každopádně by měl kraj vydat nějaké prohlášení, vysvětlit, o co jde, a uklidnit veřejné mínění,“ myslí si Novobilský.

Informace by uvítal také starosta Vintířova Jiří Ošecký. „Když jsem to zjistil, byla to pro mě novinka. Četl jsem o kalech v novinách a byl jsem z toho docela v šoku. Ty kaly jsou i nad Chodovem. Původně jsem si myslel, že budou likvidovat je,“ říká Ošecký.

Informace šly mimo kraj, říká radní pro životní prostředí

Krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec vysvětluje, že projekt je záležitostí státní správy.

„Já jsem ty informace také neměl. Šlo to mimo nás. Věděl jsem jen to, že Sokolovská uhelná požádala o rozšíření povolení spalovat kaly. A ano, obce rozhodně měly dostat víc informací,“ souhlasí Jakobec, který plánuje v nejbližší době vyjet do obcí s rozšířenou působností a na setkáních se starosty o problému mluvit.

Ředitelka krajského úřadu Martina Vránová je přesvědčená, že úřad svou povinnost splnil.

„Krajský úřad v přenesené působnosti informoval Chodov a Vřesovou v souladu se všemi právními předpisy,“ říká a přibližuje, že do Karlovarského kraje se bude z Ostravy dovážet částečně stabilizovaný nebezpečný odpad.

„Jednou z podmínek bylo, že musí být dopraven v uzavřených kontejnerech,“ podotýká.

Jenže takové vysvětlení některým starostům nestačí. „My jsme informovaní sice byli, ale nebyla to zpráva, že se tady bude likvidovat odpad z Ostravy. Chápu, že to lidi znervózňuje. Vždyť kdy se začne spalovat a hlavně co, to nikdo neví,“ říká starosta Chodova Patrik Pitzinger.

„Nechci ale vyvolávat hysterii. Pokud odpovědné instituce zvážily zátěž a řekly ano, tak není na nás, abychom to soudili. Jen bych požádal Sokolovskou uhelnou o víc informací,“ dodal.

Primátora zajímá, zda bude v sázce vstup lázní do UNESCO

Podobně bude zjišťovat podrobnosti také primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

„Poprvé jsem zmínku o kalech zaregistroval z médií. Neřešily se ani na krajském zastupitelstvu. Proto teď chci zjistit, zda to neovlivní vstup lázní do UNESCO. Také chci vědět, jaký vliv to bude mít na životní prostředí,“ plánuje primátor Kulhánek.

Františkolázeňský starosta Kuchař ale poukazuje na fakt, že se jednání o likvidaci kalů vedla za zavřenými dveřmi. To podle něj příliš důvěry nevzbuzuje.

„Jsme připraveni ptát se na celý proces, který se okolo spalování kalů odehrál a připravujeme též petici, která by vyvolala opětovné a snad již veřejné projednání této velmi zásadní otázky,“ dodává Kuchař.

Sokolovská uhelná v minulých dnech uvedla, že má se zpracováním odpadních kalů zkušenosti a potřebná povolení.

„Díky tomu, co naše technologie umí, tak to umí zpracovat bez vlivu na životní prostředí. Jsme tedy koncovka, u které se to dá zpracovat,“ prohlásil předseda představenstva SUAS Jiří Pöpperl.