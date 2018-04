Pořadatelé pálení čarodějnic doufají, že zákaz ohňů v Praze brzy skončí

Zákaz rozdělávání ohně platí v oblastech vyššího rizika požáru. Zapalovat ohně nesmějí ani pořadatelé velkých akcí, kterých se účastní hasiči a jejichž konání povolila městská část.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman iDNES.cz řekl, že zákaz pálení ohňů se vztahuje například na lesoparky, parky či zahradní porosty. „Tedy místa potenciálního vzniku požáru,“ řekl. Dodal, že zákaz se týká například i tradičního pálení čarodějnic v parku Ladronka.

Za porušení zákazu hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Pořadatelé těchto akcí však doufají, že během odpoledne či večera Český hydrometeorologický ústav výstrahu (ČHMÚ), která platí do odvolání, zruší a tím pádem přestane platit i zákaz vydaný magistrátem. Bedlivě proto sledují webové stránky ČHMÚ.

Pálení čarodějnic v lesoparku Hostivař u Botiče se podle organizátorů bude konat. Podle nich už vítr polevuje a večer plánují oheň zapálit.

Vítr by se měl uklidňovat

„Máme informace z ČHMÚ, že zákaz by měl platit do odpoledne, a pro uzavřené areály jako jsme my, by zákaz už v podvečer neměl platit. U nás už ani nefouká,“ řekl iDNES.cz Daniel Prošek z Hostivařské přehrady.

Se zákazem ohňů počítá starosta pražské Libuše. „Děkuji, že budete zákaz respektovat. Oheň se nezapálí ani v libušském lomu (SDH Libuš) ani na hřišti Švihovská (TJ Sokol Písnice),“ uvedl na Facebooku starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09).



V klidnější povětří doufají i pořadatelé akce v parku Ladronka v Praze 6, kteří mají zapálení ohně s čarodějnicí na programu okolo půl osmé večer.

„V tuto chvíli nám jede program podle plánu a situaci budeme vyhodnocovat s hasiči na místě a podle hydrometeorologů,“ uvedla za pořadatele akce Darina Boumová

Podle meteorologů by se měl vítr k večeru uklidňovat, takže výstraha by skutečně mohla být zrušena.



„Přes poledne přecházela územím studená fronta, která se i se silným větrem přesouvá na Moravu a dál do Polska. Je předpoklad, že k večeru bude vítr slábnout až do bezvětří,“ dodal mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák.