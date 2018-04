Pálavské vinobraní 2018

Přípravy Pálavského vinobraní v Mikulově nyní vrcholí a organizátoři poskytli první informace o mimořádně atraktivním programu. Svátek vína, gastronomie a kultury proběhne 7.–9. 9. 2018 a nabídne zážitky návštěvníkům mnoha zájmů i generací.

Na šesti scénách takřka po celém Mikulově budou znít hudební hvězdy všech žánrů. Program v amfiteátru bude patřit domácí skupině Mech, účastníkovi populární soutěže Tvoje tvář má známý hlas Milanu Peroutkovi a jeho skupině Perutě, hřebem pátečního večera bude úžasná zpěvačka Aneta Langerová a nespoutaný Divokej Bill. Sobota pak přinese koncerty Adama Mišíka, Tony Graves či Vojty Dyka s B-Side Bandem. Historické Náměstí tradičně uvede program zaměřený na folklór a lidové soubory. Bavit jistě ale bude také skupina Yo Yo Band, stand-up komici Lukáš Pavlásek nebo Richard Nedvěd, klavírní umění Petra Maláska, nestárnoucí rockerka Petra Janů a taneční Cirkus Problem. Klidnou nedělní pohodu na Náměstí připraví vystoupení Lenky Filipové. Kvalitní hudební produkci si pak můžete také vychutnat na ulici Alfonse Muchy, na nádvoří mikulovského zámku, ve vinařském městečku či na ulici České.

Nepochybně nejpopulárnější je u všech generací historický průvod, který připomíná významnou pomoc mikulovských těžkooděnců králi Václavu IV. V pátek městem kráčí královská družina s vysvobozeným králem a pochodněmi, výpravný sobotní průvod už jde i s královnou opět v podání šarmantní Chantal Poullain.

„V loňském roce měla nejen u dětí úspěch artová stěna umístěná na východní terase zámku. Proto jsme ji zařadili i v rámci 71. ročníku. Program na zámku jsme opět zaměřili na edukaci a přiblížení vinařství, které je součástí naší kultury. Po stopách vinaře tak letos propojíme s vinařskou expozicí Víno napříč staletími a návštěvníci se formou interaktivních her dozví mnohé o práci na vinohradech, výrobě vína a jeho chuti,“ uvedl David Gerneš, ředitel pořadatelské společnosti Mikulovská rozvojová.

„Víno v hlavní roli“ je již tradičním mottem každého Pálavského vinobraní po řadu let. Od moštu přes burčák až po finální produkt – víno, to vše čeká na žíznivé návštěvníky letošního vinobraní. Ukázky klasického zpracování hroznů na ručním mlýnku a pomocí mechanického lisu opět představí Sedlecká vína u Udírenské věze zámku. Čerstvý hroznový mošt je možné ochutnat i zakoupit, doma sledovat průběh kvašení a čekat na svůj vlastní burčák. Prestižní veřejná výstava Národní soutěže vín mikulovské podoblasti bude připravena v hlavním sále mikulovského zámku a odborníci i laikové budou moct ochutnat více než pět set vzorků bílých, růžových i červených vín. Opět se bude hlasovat v soutěži o „Nejlepší burčák“.

Program opět nezapomíná ani na děti. Mnoho her, divadélek i žonglérských vystoupení je připraveno v zámecké zahradě a na Kozím hrádku.

Kompletní program i všechny užitečné informace o vstupenkách, dopravě, ubytování nebo parkování najdete na webových stránkách www.palavske-vinobrani.cz, Facebooku i Instagramu.

Permanentka na kompletní program celého vinobraní stojí až do konce června 500 Kč, do konce srpna pak za 600 Kč a na místě za 650 Kč. Děti do 12 let a ZTP-P vstupné neplatí. I letos jsme se dohodli s Aqualandem Moravia, že každá vstupenka na vinobraní slouží zároveň jako poukaz 1+1 do akvaparku. Návštěvníci tak mohou spojit vinobraní s relaxací ve vodním ráji, případně přijet kdykoli do 16. listopadu, kdy končí platnost tohoto bonusu.