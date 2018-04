Pardubická Palackého třída dostane víc světla a zeleně, aby lidé neutekli

Palackého třída rozhodně nepatří mezi nejvýstavnější prostory Pardubic. Ulice působí šedivým dojmem, a to i přesto, že ji denně projdou a projedou desítky tisíc lidí. Stávající vedení radnice však už má plán, jak území vylepšit. Hlavní ulici čekají masivní změny.

„Prostor je zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ řekl architekt a urbanista Igor Marko.

Ten společně se zástupci radnice v úterý lidem v bývalém kině Sirius představil plány, podle kterých by se Palackého měla opravovat.

Většina přítomných se shodla, že ulice potřebuje výrazné změny. Třída nepůsobí totiž vábně ani jednotně. Během nahodilých oprav a výměn mobiliářů se nakupila na zemi více než dvacítka druhů povrchů, je tam dvanáct druhů stojanů na kola či sedm různých typů veřejných lamp.

„Na jednom malém prostoru jsme napočítali tři nebo čtyři druhy laviček a jedno nefunkční zábradlí,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

„Ulice je kvůli nízkým stromům tmavá a nepřehledná. Na jedné straně ulice jsou i keře, které oddělují pěší část od cyklistické stezky a brání cyklistům i chodcům v rozhledu,“ doplnil dopravní expert Zbyněk Sperat.

I ten patřil do týmu architektů, kteří po půl roce dokončili první studii a navrhli v ulici množství změn.

„Z několika možných variant celkového uspořádání byla zvolena takříkajíc zlatá střední cesta,“ popisuje Vojtěch Jirsa, který se zabýval problematikou dopravy. „Posouzena byla možnost rozšíření vozovky a v některých částech i možnost zúžení. Obě extrémní varianty jsme vyloučili,“ dodává Jirsa.

Do podoby Palackého třídy zasáhnou i vlastníci areálu Prokopky

Zvolena byla varianta, která přibližně odpovídá stávajícímu uspořádání a zachovává počet jízdních pruhů ve všech částech ulice.

„Rozšíření vozovky by nevedlo k výraznému zvýšení kapacity, úzkými hrdly jsou přilehlé křižovatky a navazující úseky silnic,“ uvedl Sperat s tím, že by veřejná doprava měla v ulici dostat větší prioritu, než má dnes.

Jasné už také je, že opravy odhadované na zhruba 300 milionů korun, se budou dělat na etapy, tak aby nezkolabovala doprava.

„Pro mě je klíčové, že se konečně připravila jasná vize. Nemáme ambice dělat ji naráz. Představte si, že zavřete klíčovou tepnu na dva roky. Jestli si dobře pamatuji, projede tu denně 1 200 spojů veřejné dopravy,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Politici, urbanisté, architekti si přejí, aby po skončení oprav měli lidé důvod se na Palackého třídě zdržet. Prostor tak musí podle nich například nabídnout menší hřiště, zákoutí s lavičkami i zahrádky, kde si lidé mohou dát třeba kávu. Prostor zkultivuje i nové stromořadí. Vzhledová změna nastartuje zájem na Palackého třídě pobýt a ne hned z ní spěchat pryč.

Domy na Palackého třídě pocházejí převážně z přelomu 60. a 70. let. Výstavbě předcházely demolice starší zástavby. Ulice se rozšířila. Na počátku 60. let byla zbourána synagoga, na jejím místě vznikl na začátku 60. let Dům služeb. V roce na místě bývalých kasáren vyrostl v roce 1973 Prior, první obchodní dům ve východních Čechách.

Další plány, hotel, koncertní síň a kino, se v 70. letech na dnešním Masarykově náměstí neuskutečnily. Hotel a budova polikliniky jsou z 80. let. Další obchodní zástavba vznikala na obou koncích až v novém miléniu. Do podoby Palackého třídy zasáhnou i projekty soukromých firem, které vlastní pozemky po bývalém lihovaru a továrně Prokop.