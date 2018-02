Za pád stromu na děti ze školky a smrt hocha nikdo nemůže, uzavřela policie

Policisté případ vyšetřovali pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi by hrozil až pětiletý trest vězení. Nakonec policie případ odložila.

„Měli jsme k dispozici dendrologický posudek a vyslechli jsme svědky. Na základě našich zjištění jsme neshledali zavinění konkrétní osoby,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Hana Millerová.

Neštěstí se stalo na kraji Českého Rudolce, když se děti vracely s učitelkami z vycházky do mateřské školy. Na silnici vedoucí k místní části Radíkov na skupinku spadl z vedlejšího lesa vzrostlý topol, který zřejmě nevydržel silný poryv větru (o pádu stromu zde).

Pět dětí strom přímo zasáhl. Jeden chlapec utrpěl vážné poranění hlavy a po několika dnech v nemocnici zemřel.

„Byla to bohužel souhra nešťastných okolností. Možná by byl někdo rád, kdyby byla trestně stíhána paní učitelka nebo majitel pozemku, ale nikdo za to nemůže,“ poznamenala policejní mluvčí.

Podle odborníků lze takovým událostem zčásti předcházet, pokud se majitel o své porosty stará a dlouhodobě monitoruje jejich stav.

„Pokud je les v soukromém vlastnictví, majitel by měl požádat lesního hospodáře, aby mu porost posoudil. Zvlášť v případě, jestli je v blízkosti silnice. V lese se pohybujete na vlastní nebezpečí, ale pokud vám stromy zasahují k silnici, tak je tam přísnější režim. Vlastník si musí jejich stav nechávat odborně posoudit, to je jeho odpovědnost,“ říká dendrolog a soudní znalec v oboru ochrany přírody Miroslav Kohel.