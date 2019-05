Sanitářka stíhaná kvůli udušení pacientky jídlem přišla do práce opilá

„Sanitářka porušila pracovní kázeň, okamžitě jsme s ní ukončili pracovní poměr,“ potvrdil ředitel Fakultní nemocnici v Plzni Václav Šimánek.

Podle něj zaměstnance na přítomnost alkoholu kontrolují pravidelně, v tomto případě šli ale cíleně. „Žena jevila známky opilosti,“ dodal ředitel.

Sanitářka pracovala na interním oddělení nemocnice v Plzni na Borech, po únorovém podezřelém úmrtí starší pacientky ji přeřadili ke sterilizaci nástrojů.

„Musíme ctít presumpci neviny, proto jsme zaměstnankyni přeřadili na takové místo, kde nepřišla do styku s pacienty,“ vysvětlil Šimánek s tím, že před smrtí zmíněné seniorky byla tato pracovnice jednou z nejlepších sanitářek.

Za usmrcení z nedbalosti jí hrozí až šest let vězení. Podle dostupných informací nutila starší pacientku sníst k večeři chleba se salámem, a to i přesto, že jí žena odstrkovala ruku a říkala, že nemá hlad. Jídlo jí zdravotnická pracovnice opakovaně vložila do úst a odešla z pokoje, aniž by se přesvědčila, že pacientka sousto snědla.

Seniorka se pak začala dusit. Sanitářka se vrátila do pokoje až poté, co ji zalarmovalo tísňové volání spolupacientky.

Bezprostřední příčinou smrti ženy bylo podle policistů udušení v důsledku úplného uzavření dýchacích cest většími sousty jídel.