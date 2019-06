Pacient v pyžamu ukradl auto i s řidičkou, zastavil ho až zátaras

První oznámení přijala hradecká policie v sobotu po 17. hodině. Šlo o muže, který utekl z tamní nemocnice. „O pár minut později jsme přijali další oznámení, že jedné řidičce, která stála před přechodem pro chodce za soutokem řek Labe a Orlice a čekala na červenou, skočil do auta muž v pyžamu a bačkorách,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Muž se nejprve snažil ženu vytáhnout z auta, což se mu nepodařilo a tak ji vytlačil na sedadlo spolujezdce. S autem se následně rozjel, po pár metrech ho otočil a vydal se směrem na Pardubice.

„Za posledními semafory na Rašínově třídě ženu z auta vysadil a pokračoval v jízdě. Žena neutrpěla žádné zranění. Policisté okamžitě vyhlásili pátrací akci po muži a odcizeném osobním vozidle značky Škoda Citigo. Na pomoc si přizvali i vrtulník z letecké služby,“ sdělila Kormošová.

Ukradl prádlo i benzin

O půl hodiny později dostali policisté zprávu, že muž ukradl oblečení ze zahrady rodinného domu ve Lhotě pod Libčany. A jen o pár minut později následovalo oznámení, že na benzinové pumpě na Nechanicku neznámý muž natankoval a ujel bez zaplacení. „Všechna oznámení vedla ke stejnému muži,“ upřesnila mluvčí.

Podezřelé auto zahlédli policisté z Hořic, když vyjíždělo ze Stračova směrem na Hradec Králové. Vydali se proto za ním a pomocí výstražného zařízení ho vyzývali k zastavení.

„Řidič však výzev nedbal a pokračoval v jízdě, kdy dodržoval rychlost jak v obci, tak i mimo obec. Až u obce Rozběřice se jim ho pomocí zátarasu podařilo zastavit,“ řekla Kormošová.

Čtyřiačtyřicetiletého muže policisté zadrželi a po provedení úkonů ho předali do péče lékařů. “Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestný čin loupež, za který hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Odcizené auto jsme po ohledání vrátili 36leté majitelce, která nezjistila žádné poškození,” uzavřela policejní mluvčí.