V jihomoravských vlacích bude vagon s jízdenkami, má omezit černé pasažéry

Na linkách spojujících dvě jihomoravské destinace už nebudou od 1. ledna platit jízdenky Českých drah, ale pouze ty Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Na další novinku upozornil server zdopravy.cz, týkat se bude páteřních linek S2 z Brna do Březové nad Svitavou a S3 z Tišnova do Břeclavi.

„Pro lepší orientaci cestujících bude ve vlacích určen a pod střechou vozu zeleným pruhem s nápisem ‚Jízdenky Info Tickets‘ označen vůz, ve kterém bude probíhat prodej jízdních dokladů,“ informovala mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Speciální vagon bude hlavní základnou průvodčího, který bude prodávat jízdenky těm, kteří si je nepořídili předem. V případě, že cestující nastoupí v zastávce bez fungující pokladny (počet zastávek s prodejem se kvůli úsporám bude snižovat), zaplatí klasické jízdné. V případě, že nastoupí bez jízdenky ve stanici s otevřenou pokladnou, připlatí ve vlaku 50 korun.

Pokud cestující bez předem zakoupeného lístku nastoupí do jiného než zeleně označeného vagónu, bude považován za černého pasažéra.

„Protože se jedná o nově zaváděný koncept, v počátečním období počítáme se vstřícností vůči cestujícím,“ ujistila Brindzáková.

Opatření zavádí kraj proto, aby zamezil cestování bez placení. Dosud totiž někteří lidé schválně nastupovali do vagonů, do nichž se průvodčí dostal až ke konci cesty. Pokud pasažéry bez lístku odhalil, zaplatili k jízdence pouze 40 korun navíc, takže jim to stálo za risk. Nově budou čelit postihům v plné výši.

„Držitelům předplatních jízdenek a všem dalším s platnými jednorázovými jízdenkami navíc zpříjemníme cestu tím, že budou v neoznačených vozech méně obtěžovaní častou kontrolou,“ podotkla Brindzáková.

Lidé s omezenou schopností pohybu, tedy invalidé či cestující s kočárky nebo koly, budou na linkách S2 a S3 i nadále moci nastupovat do jakýchkoliv vagonů bez hrozby postihu.

„I těmto cestujícím však doporučujeme přednostně využívat označených vozů, a to z důvodu četnějšího výskytu průvodčího, s nímž budou potřebovat v průběhu cesty cokoli vyřešit,“ sděluje Brindzáková.