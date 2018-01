Svaz chce oživit Závod míru, který by se vrátil i do Ústeckého kraje

„Při příležitosti letošního 70. výročí vzniku závodu a zároveň jeho jubilejního 60. ročníku máme zájem tento cyklistický podnik uspořádat. Vše je ale zatím ve stadiu příprav,“ sdělil prezident Českého cyklistického svazu Marián Štětina.



Organizátoři chtějí oživit ve své době nejpopulárnější cyklistický závod, který se jezdil na území tehdejšího Československa a později Česka. Poslední ročník se konal v roce 2006 a Ústeckým krajem projížděli závodníci naposledy ještě o dva roky dříve.

„Přípravy na takový závod probíhají už delší dobu, nejsou otázkou jednoho roku,“ upozornil Štětina s tím, že Závod míru je jediný možný formát, který má šanci prorazit i ve světovém měřítku mezi nejvýznamnější cyklistická klání.

Závodníci by podle prvotních plánů letos začínali 29. května úvodní etapou v Praze a cíl celého závodu by na ně čekal v Ostravě. Jedna z etap má vést z Ústí nad Labem do Libereckého kraje a končit až na vrcholu Ještědu.

Etapy i do sousedních zemí

Úsilí o obnovení závodu si získalo sympatie i ve vedení kraje. „Cením si snahy o oživení formátu tohoto kdysi slavného závodu. Rád tuto akci podpořím,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček z KSČM.



První ročník Závodu míru se konal již v roce 1948 na trase Varšava - Praha. V roce 1952 se přidala i tehdejší Německá demokratická republika a k městům, kde závod končil nebo začínal, se tak připojil i Berlín. V roce 1985 se dokonce jelo několik etap v Moskvě.

„Rádi bychom od příštího roku zařadili etapy i do sousedních zemí, kde má závod ještě dnes příznivý ohlas,“ přiblížil Štětina.

Do současné doby v kraji stále funguje Závod míru juniorů, který vznikl později. Koná se vždy počátkem května na Litoměřicku. I letos se na něm představí mládežnická špička z celého světa.

Oživením 47. ročníku bude muzeum cyklistiky přímo v Terezíně, ve kterém budou vystavena kola či dresy známých českých závodníků.