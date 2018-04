Otrokovice vytvořily plán na snížení nehod. Jsme první v Česku, chlubí se

„Jedná se o unikátní počin, který zatím nemá v rámci České republiky obdoby. Město Otrokovice má ambici se připojit k několika desítkám evropských měst, které již toho cíle dosáhly,“ uvedla mluvčí města Romana Stehlíková.

Během deseti let na silnicích v Otrokovicích zemřelo osm lidí, 57 má za sebou těžká zranění zásadně ovlivňující jejich život a 407 se zranilo lehce. Nehody a jejich následky navíc přinesly škodu 762 milionů korun. I tyto údaje vyplynuly z materiálu, který pro radnici vypracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno.

Střednědobým cílem strategického plánu na roky 2018 až 2025 je vytvořit podmínky pro to, aby od roku 2025 na území města nezemřel na následky dopravní nehody žádný člověk a počet těžce zraněných klesl na polovinu.

Dokument budou nejpozději v září projednávat zastupitelé. Pokud bude naplněn v maximální podobě, vyjde na 17,3 milionu korun. Námětů je v něm celá řada. Například snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině v obytných lokalitách, vybudování ostrůvků uprostřed silnic, osvětlení přechodů pro chodce či instalace měřičů rychlosti.

„Některá opatření jsme dělali už teď, kvůli zklidnění dopravy se v ulici Čechova objevil další zpomalovací práh. Budují se také cyklostezky a odstraňují bariéry na chodnících. Ale to byly jen nahodilé kroky, v budoucnu to můžeme lépe naplánovat,“ řekla vedoucí radničního dopravně-správního odboru Renáta Krystyníková.

Důležité je, že město získalo podrobnou mapu míst, kde za posledních deset let došlo k nehodám. Potíží v posledních letech přibývá třeba na křižovatce u nadjezdu, kde se střetávají přivaděč z D55, cesta z Baťova a hlavní průtah městem směrem na Tlumačov. Většinou jde o nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo.

„Pomoci může úprava světelné signalizace nebo její přebudování na kruhový objezd. O této variantě se mluví dlouhodobě, musí se na ni ale nejdříve zajistit finance,“ podotkla Krystyníková.

„Nebezpečný“ přechod v ulici Zlínská? Příčiny nehod se liší

Dopravě v Otrokovicích také uleví dobudování jihovýchodní části obchvatu, hotovo má být do roku 2021 (viz též ŘSD získalo poslední pozemky, dostavba dálnice u Otrokovic začne v létě). Nyní přes centrum projede 15 tisíc aut a na vytížené křižovatce v Kvítkovicích až dvakrát tolik.

Další kamiony a těžká auta z města před třemi lety odvedl nový vjezd do areálu Tomy a zákaz vjezdu do centra.

Vyloženě problémové místo ve městě není. Navzdory tomu, že dopravně-bezpečnostní projekt Automapa Allianz letos označil za 10. nejrizikovější přechod v zemi ten, který se nachází v ulici Zlínská u vlakové zastávky Trávníky.

„Loni se zde odehrály čtyři nehody, z toho dvě vážné. Dva lidé se zde zranili těžce a jeden lehce,“ vypočítal mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Jenže nehody, k nimž zde došlo, nemají žádný společný ukazatel. Důvody se lišily. „Jediný případ s úmrtím se stal v roce 2008, kdy vlak srazil a usmrtil jednu osobu,“ upozornila Krystyníková.

Přejezd v Trávníkách získá moderní zabezpečení

Právě lokalita kolem Kvítkovic se v budoucnu změní. V rámci modernizace železnice z Otrokovic do Zlína pojedou vlaky v kvítkovické křižovatce podzemním tunelem a bude zrušen přechod kousek za křižovatkou směrem na Zlín.

Zmíněný přejezd na Trávníkách pak doplní moderní zabezpečovací systém.

„S projektanty stavby jsme zvažovali i podchod či nadchod, ale ze zkušeností víme, že lidé by přes něj stejně nechodili a trať by přebíhali. Tak se to děje i na železnici Přerov–Břeclav,“ poznamenala vedoucí odboru.

Smrtelné nehody cyklistů se v Otrokovicích během deseti let staly dvě a ani jedna nebyla po srážce s autem, nezemřel zde ani žádný motorkář.

„Obecně platí, že mezi rizikové skupiny patří děti, senioři a chodci. Na výchovu účastníků silničního provozu se chceme ještě víc zaměřit,“ dodala Krystyníková.