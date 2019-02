Další rekonstrukce mostu zkomplikuje dopravu v Otrokovicích, na půl roku

Ukázalo se, že při rozsáhlých opravách by neměl potřebnou únosnost, aby po něm mohla jezdit auta.

„Vzhledem k technickému řešení oprav je nutné celkové uzavření mostu. Kompletně se zrekonstruuje spodní stavba, nosná konstrukce mostu i komunikace,“ přiblížil hlavní stavbyvedoucí Bohdan Petura.

„Most je ve zhoršeném technickém stavu a některé části mají znaky havarijního stavu, je nejvyšší čas na rekonstrukci,“ zdůraznil zastupitel a bývalý starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Řidiči, kteří se budou chtít dostat z centra Otrokovic na Baťov, budou muset volit trasu kolem pneumatikárny Continental Barum nebo přes část Bahňák kolem Štěrkoviště. Dostupnost pro tamější obyvatele by měla být zajištěna.

„Uvědomujeme si, že obyvatelé Bahňáku budou mít opět ztíženou dopravní situaci. Doposud se opravoval most směrem na Tlumačov a veškerá doprava byla svedena právě přes Bahňák. Tentokrát ale neočekáváme tak velký nárůst dopravy,“ míní starostka Hana Večerková (viz také Most u Tlumačova je po půl roce opravený, končí objížďka přes Otrokovice).

Uzavření mostu vyvolá i změny v městské hromadné dopravě, konkrétně u linek 55, 2 a 70. Ty budou jezdit přes Štěrkoviště, čímž se zpozdí. Zastávky na nadjezdu budou přesunuty.

Když se na podzim nadjezd opět otevře, trable řidičům skončí jenom dočasně. Město plánuje opravu přilehlé křižovatky na hlavní výpadovce z města na Tlumačov.

Z křižovatky chtějí bezpečnější kruhový objezd

I když zatím není zřejmé, jak budou práce probíhat, nedá se vyloučit, že bude muset být na nějaký čas úplně uzavřena. A tím pádem i hlavní silnice, po které jezdí tisíce řidičů.

„Je to strategická křižovatka, její uzavření by způsobilo velké problémy v dopravě,“ uvědomuje si Budek.

Radnice by na místě křižovatky ráda viděla kruhový objezd. „Křižovatka je velice nepřehledná, stává se na ní více dopravních nehod. S kruhovými objezdy máme dobré zkušenosti,“ doplnil. Na křižovatce jsou dnes semafory, ovšem komplikované situace, které řidiči ne vždy zvládají, tam nastávají poměrně často.

Na vedlejších příjezdech od dálnice a od Baťova je zelená současně, takže auta vyjíždějí proti sobě a mohou odbočovat na obě strany. Nebývá to vždy úplně přehledné i kvůli kamionům, které ostatním brání v rozhledu.

Klíčová otázka je, kdy práce začnou. Budek by chtěl už příští rok, což se ale téměř jistě nestihne.

„O opravě křižovatky se mluví několik let. Rádi se na ní budeme podílet. Město ale musí přijít se studií, která řekne, že nové řešení bude přehlednější a bezpečnější,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Podle něho příprava zabere déle než rok. Navíc by považoval za vhodné, aby práce začaly až po dokončení druhé části dálničního obchvatu Otrokovic, protože nákladní auta budou přes křižovatku vozit materiál. Pak by přicházel reálný termín přestavby až na konec roku 2021.

Náklady na přestavbu křižovatky by platil především stát, částečně by se na nich asi podílelo i město. S penězi by problém být neměl.

Pokud by se křižovatka uzavřela úplně, doplatili by na to nejen obyvatelé Otrokovic, ale i spousta motoristů, kteří městem jen projíždějí. Objízdná trasa by opět vedla kolem pneumatikárny Continental a Štěrkoviště, takže by se výrazně dotkla lidí na Bahňáku.