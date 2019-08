Skupina posílala sociálně slabé do Británie za prací, dělala z nich otroky

Zadržení jsou ve věku od 39 do 44 let a čeští kriminalisté na případu spolupracovali i s policií z Manchesteru. Podle policie skupina z Ústeckého kraje od roku 2009 až do roku 2017 dopravila do Velké Británie 10 lidí ze sociálně slabého prostředí pod příslibem legální práce.

„Tato organizovaná skupina pak opakovaným fyzickým a psychickým násilím a pohrůžkou fyzického násilí poškozené přiměla k nuceným pracím v domácnosti, na myčkách aut, restauracích či továrně na zpracování a výrobu potravin,“ informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Bez dokladů, znalosti jazyka a vlastního příjmu byli lidé zcela závislí na členy gangu.



„V několika případech došlo i ke sňatkům s osobami pocházejícími z území mimo Evropskou unii, kdy tyto sňatky měly sloužit k legalizaci jejich pobytu,“ uvedl Ibehej s tím, že obvinění si přivlastňovali sociální dávky.



Policie dva muže a ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi. Na jakou částku si obvinění otrokářstvím přišli zatím policie neobjasnila.



„Všechny tři osoby jsou stíhány vazebně. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody od osmi do patnácti let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem,“ dodal Ibehej.