Budějovický magistrát chce povolit celoroční provoz předzahrádek

Jakmile se v ulicích objeví, hned je obsadí místní i turisté. Pohled na zaplněné předzahrádky v Českých Budějovicích by se nyní mohl prodloužit na celý rok. Přeje si to vedení města, které novinku připravuje tak, aby mohla platit od začátku příštího roku.



Ven před kavárnu si pravidelně ráda sedne většina místních včetně jednadvacetileté studentky Veroniky Drdákové.

„Zahrádky se mi líbí. V létě vlastně ani jinam nechodím. Myslím, že by mohly být skvělým místem pro posezení i v zimě,“ zamýšlí se.

Její přání sednout si ven i mimo letní sezonu by se mohlo splnit už příští rok. Na radnici nyní vzniká nový tržní řád, který by to umožnil.

„Chceme mít takových míst co nejvíce, protože oživují město a lidé je mají rádi. Já osobně jsem zastáncem jen stolů a židlí místo velkých a těžkých konstrukcí,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Zároveň jedním dechem dodává, že se nyní musí vyřešit podrobnosti nového tržního řádu. Ty se týkají třeba toho, kolik peněz nájemci zaplatí. Zatím totiž platí dvojí sazba pro letní a zimní provoz.

„Společně s pracovníky odboru správy veřejných statků vzniká nový tržní řád, který by právě na tyto nejasnosti odpověděl a stanovil například provozní dobu i poplatky s ohledem na místo provozoven a další nezbytnosti. Ten ale vstoupí v účinnost až v lednu 2020. Nyní si musíme, vzhledem k úvaze o celoročnímu provozu předzahrádek, ujasnit pravidla pro překlenovací období. Návrh nového tržního řádu bychom pak chtěli projednat s majiteli restaurací, aby se vychytaly případné nedostatky. Nechceme nikoho obcházet, ale pobavit se o tom s nimi,“ doplňuje náměstek s tím, že materiál by mohli v listopadu schvalovat radní.

Nápad by našel podporu i v opozičních řadách. „Myslím, že to má opodstatnění, dává mi to smysl. Město by ale mělo využít svou roli, aby rozhodovalo o vzhledu a provedení tak, aby byly předzahrádky nějakým způsobem sjednocené a nerušily okolí. Nemělo by to být každý pes jiná ves. Postavení radnice je v této otázce silné a mělo by se toho využít,“ myslí si opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS).

Pro jsou pochopitelně i samotní provozovatelé restaurací a kaváren. „Je to super nápad. Když cestuji po Evropě, vidím to všude. Byl jsem například v Polsku nebo Maďarsku, kde měli zahrádky zateplené. Stály tam hořáky a lidé tak mohli koukat do ulice i v zimě. Člověku se pak ani nechce sedět uvnitř. Městu by to rozhodně prospělo,“ věří David Dvořák, který má nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. kavárnu.

Hradec celoroční provoz neplánuje

České Budějovice patří co do počtu podniků s venkovním posezením napříč krajem mezi nejbohatší města. Běžně jich je zhruba padesát. Jen o něco víc jich pak má Jindřichův Hradec, kde se za nájemné radnici neplatí. Sezona zde trvá od dubna do konce října a prodloužení pro radnici není aktuální.

„Nemyslím si, že by to mělo zásadnější přínos. Nepřemýšlíme nad tím,“ říká starosta Stanislav Mrvka (ČSSD). Nic takového nezvažují ani v Písku, kde mají okolo třicítky předzahrádek.

Naopak v Českém Krumlově, kde jich je zhruba stejný počet, už někteří provozovatelé celoroční venkovní posezení mají.

„Těm, kteří o to požádali, jsme to umožnili. V některých případech se z toho stává skladiště židlí, jinde lidé skutečně sedí. Je to individuální,“ říká starosta Dalibor Carda (SN – Město pro všechny).

V Táboře trvá sezona od dubna do 15. listopadu. O povolení rozhodují památkáři a odbor dopravy. V odůvodnitelných případech jsou stoly a židle venku až do konce roku. Záleží mimo jiné na dohodě se správcem komunikace.