Na věži Elektrárny Ledvice u Bíliny otevřeli nejvyšší českou rozhlednu

Aby se návštěvníci dostali až nahoru, musí nejprve vyjet výtahem 28 pater a poté ještě vyšlápnout 46 schodů. Pokud by se chtěli dostat až na ochoz jen po schodech, museli by jich cestou nahoru zdolat celkem 773.

„Jsem rád, že se v elektrárně spojil průmysl s turistikou, což není úplně obvyklé. Náš kraj je krásný, turistika zde každoročně roste a věřím, že tato rozhledna sem přiláká další návštěvníky. Shora je k vidění dokonce i nejnižší místo České republiky, dno lomu Bílina,“ řekl při slavnostním otevření vyhlídky hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Rozhledna bude otevřena pro veřejnost až do konce srpna ve zkušebním provozu a to vždy od úterý do soboty od 8 do 16 hodin. Prohlídky, které budou začínat v místním infocentru, budou startovat vždy po dvou hodinách.

„Dlouhodobě se snažíme v Ústeckém kraji propagovat cestovní ruch a je pravdou, že máme jednu z nejhustších sítí rozhleden v celé republice. Tato je ale jednou z rarit, přeci jen se jedná o vyhlídku na průmyslovém objektu,“ řekl za Klub českých turistů jeho předseda Jan Eichler.

Přístup jen s průvodcem a po proškolení

Prosklená rozhledna se nachází na jedné ze dvou betonových věží elektrárny. Ty jsou známé jako „ledvická dvojčata“ a mají podpůrnou funkci pro 140 metrů vysokou kotelnu.

Skupina ČEZ v elektrárně už před časem zprovoznila informační centrum, které je jako jediné v Česku věnované klasické energetice. Od něj je až k výtahu vytyčena speciální trasa vedoucí mimo výrobní a provozní technologie.

„Na rozhlednu se budou moci dostat jen ti, kteří absolvují krátké proškolení a budou se řídit pokyny pověřené osoby elektrárny. Přístup na věž bude umožněn jen s průvodcem a maximálně deseti lidem ve skupině. Děti musí být starší šesti let a do patnácti let mohou nahoru jen v doprovodu dospělého,“ upřesnil Jiří Šinágl, ředitel elektrárny.

Elektrárnu Ledvice skupina ČEZ nedávno modernizovala, když na konci roku 2015 spustila nový blok. Od listopadu loňského roku oficiálně běží dvouletý zkušební provoz.