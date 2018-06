Krumlovské otáčivé hlediště slaví šedesát let. Slibuje horor i dinosaury

„Je to látka, která otáčivému hledišti i zámeckému parku sluší,“ říká režisér Martin Glaser.

Premiéra je ve 21.30 hodin a upír bude v Krumlově až do 23. června. Hru na motivy románu Brama Stokera napsal Glaser s dramaturgyní činohry Jihočeského divadla Olgou Šubrtovou. Je to už jejich šesté společné představení pro točnu. Všechny předchozí byly hity.

„Je to příběh, který formoval mé dětství. Dracula je pohádka, kterou všichni známe, ale chceme se k ní pořád vracet. Scénář je věrný originálu. Diváky čeká velká světelná podívaná, náš romantický horor se postupně změní v akční jízdu. Závěr jsme oproti knize více zdramatizovali,“ líčí Glaser, bývalý dlouholetý šéf budějovické činohry a dnes ředitel Národního divadla Brno.

Titulní roli Draculy ztvární Petr Halíček. Právníka Jonathana Harkera hraje nová posila činohry Václav Švarc. Úlohy doktora Van Helsinga se ujme Pavel Oubram, zoofilního maniaka Renfielda zase Jan Dvořák. V představení jsou i další oblíbené tváře, jako Ondřej Veselý, Daniela Bambasová, Tomáš Havlínek nebo Tomáš Drápela.

Na scéně ožije i Ztracený svět

Z dalších chystaných novinek bude pro rodiny s dětmi zážitkem představení Ztracený svět. Obří dinosauři vtrhnou do parku 23. června a s přestávkami se tam budou vracet až do začátku září. Na scéně se objeví 14 rozměrných loutek pravěkých zvířat, na kterých soubor Malého divadla pracoval rok.

„Máme několik velociraptorů o rozměru pět krát čtyři metry. Tyrannosaurus Rex měří osm metrů. Dále se děti mohou těšit na brontosaura, pterodaktyla i opolidi. Atraktivní prostředí si žádá atraktivní titul,“ popisuje umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek.

Loutky jsou vyrobené ze stejného materiálu jako letecké modely. Některé váží až 40 kilogramů. Po parku s nimi budou chodit vodiči.

„Děj podle knižní předlohy A. C. Doyla se odehrává na počátku 20. století. Je to trochu ve stylu My Fair Lady. Hlavně v úvodu se bude hodně tančit a zpívat. Představení má hodinu a patnáct minut a je vhodné pro děti od pěti let,“ dodává Hašek.

Psa baskervillského bude natáčet televize

Konec školního roku a počátek letních prázdnin bude na točně patřit titulu Dekameron opět z dílny Glaser – Šubrtová. Na něj naváže Dvořákova Rusalka a potom hvězdně obsazený Verdiho Trubadúr, který měl premiéru loni. Hudební sérii zakončí Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka.

Program Dracula 6.–23. 6. Dekameron 27. 6.–7. 7. Rusalka 10.–15. 7. Trubadúr 18.–29. 7. Valmont 1.–5. 8. Příhody lišky Bystroušky 8.–11. 8. Pes baskervillský 14. 8.–2. 9. Ztracený svět 23. 6.–9. 9. Vstupenky lze zakoupit na www.otacivehlediste.cz. Tam je možné sledovat i uvolněná místa po propadlých rezervacích.

V polovině srpna se před otáčivé hlediště vrátí činohra. Už třetí sezonu bude jako Sherlock Holmes bavit diváky Karel Roden v Psu baskervillském.

„O pořízení záznamu projevila zájem Česká televize. Tři dny bude představení natáčet a zpracuje jej pro televizní vysílání,“ říká ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Většina vstupenek na všechna představení už je vyprodaná. Podle Průdka je však stále šance se na otáčivé hlediště dostat. „Stačí sledovat naše webové stránky a rezervační systém. Propadlé rezervace uvolňujeme,“ podotýká Průdek.

Lístky mizí, co bude s točnou?

Enormní zájem o lístky na točnu může souviset i s tím, že scéna má prodloužený nájem v zámecké zahradě jen do roku 2020. Potom má současná konstrukce, která svým vzhledem narušuje barokní park, zmizet. Nahradit ji má nové hlediště o kus dál. Řešení by měla ukázat architektonická soutěž, kterou připravuje město České Budějovice jako vlastník točny.

Kauza už však více než rok stojí, a rok 2020 se tak na stěhování jeví jako nereálný. O budoucnosti točny v úterý jihočeští zástupci diskutovali s ministrem kultury v demisi Iljou Šmídem, který odpoledne přijel přímo ke scéně a na další místa v Českém Krumlově a Budějovicích.

Šedesátiletou historii otáčivého hlediště připomene výstava Joan Brehms (1907-1995): scénograf, architekt, malíř. Po jejím uvedení v Brehmsově rodné lotyšské Libavě je od středy k vidění v seminárních místnostech českokrumlovských klášterů. Všestranného umělce a otce principu otáčivého hlediště tam představí až do 30. září. Potom se výstava přesune do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.

V minulé sezoně přivítali divadelníci v Českém Krumlově přes 56 tisíc diváků, o 1 300 návštěvníků více než předloni. Tržby dosáhly částky 32,94 milionu korun, což bylo o 4,5 procenta více než v roce 2016, kdy byly 31,53 milionu.

„I přes proměnlivé počasí bohaté na bouřky jsme museli zrušit pouze dvě představení, předtím byla tři. Odehráli jsme celkem 88 představení a návštěvnost dosáhla 97,55 procenta,“ pochvaloval si loňskou sezonu Průdek. Zájemci mohou nově také využívat titulkovací mobilní aplikace Overtekst.