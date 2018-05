Ostudná místa Plzně: ghetto, porodnice na Slovanech i městské lázně

Minimálně u dvou, které patří městu, je ve hře demolice. Redakce MF DNES dala dohromady šest míst, která dělají Plzni ostudu.

1. Nechvalně proslulý a částečně nelegálně postavený dům

Mnoho let rozestavěná budova na Rokycanské třídě na levém břehu Úslavy by v klání o titul Ostuda Plzně zřejmě patřila na stupně vítězů.

Rozestavěná budova na Rokycanské třídě na levém břehu řeky Úslavy.

V sedmipodlažním objektu byla horní část postavena bez povolení, a proto není roky zkolaudovaný.

Současný majitel David Houser se u soudu s magistrátem snažil domoci menších pozemků, které jsou pod objektem a patří městu. Zatím se to majiteli nepodařilo a zástupci města říkají, že chtějí dosáhnout minimálně odstranění nelegálně postavené části objektu.

2. Budova bývalých Městských lázní

Známý a kdysi i reprezentativní prvorepublikový dům na Denisově nábřeží v Plzni se do neutěšeného stavu dostal poté, co se jej v devadesátých letech zřeklo město.

Vedení radnice se o budovu nechtělo starat, a tak ji vyměnilo za podíl ve společnosti, na kterou objekt převedlo. Firma zkrachovala a bývalé lázně tak od devadesátých let chátrají a vypadají rok od roku hůř. V posledních letech občas posloužily vyznavačům paintballu.

Nynější vlastník - společnost TWB - si nedávno zadal znovu projekt, podle kterého by v domě v památkově chráněném prostoru bazénu mohl vzniknout koncertní sál a část budovy by mohla sloužit jako hotel, nebo pro byty.

Zda na realizaci plánu dojde, ovšem vůbec není jisté. Podobných nápadů v minulosti bylo hodně a nic se nezměnilo.

Náklady na rekonstrukci se odhadují na několik stovek milionů korun. Nynější primátor Martin Zrzavecký tvrdí, že by rád dům získal zpátky do majetku města a většina zastupitelů by patrně byla pro. Zatím ale není zřejmé, jak by jej potom město využilo ani za kolik by jej radnice mohla získat.

3. Pavlačové ghetto

Pavlačový dům na Jateční třídě v Plzni.

Dům v Jateční ulici je po léta obyvateli města považovaný za ghetto. Úřady sem mnoho let soustřeďovaly sociálně slabé, neplatiče nájemného nebo problémové lidi.

V posledních letech úřady přestaly byty v domě přidělovat novým nájemníkům s plánem dům zcela vystěhovat. Důvodem je chystaná demolice. Budova totiž stojí v trase východní části silničního okruhu Plzně.

4. Nejhorší adresa ve městě

Resslova 13 si před lety vysloužila pověst té nejhorší adresy v Plzni. Dům v centru Plzně, který patří městu, proslul koncentrací problémových lidí, z nichž mnozí byli závislí na drogách.

Dům v Resslově ulici 13 získal pověst nejhorší adresy v Plzni. Roky tam přežívali problémoví lidé, z nichž mnozí byli závislí na drogách. (12. 5. 2018)

Dlouho neudržovaná budova, kde pobývalo kolem stovky nájemníků, se navíc dostala do havarijního stavu, kdy byla nebezpečná a nepoužitelná.

V roce 2009 z ní město vystěhovalo nájemníky, nechalo zazdít některá okna a budova byla určena k prodeji.

Podle katastru nemovitostí dosud dům patří městu. Radní v minulosti mluvili o tom, že by o budovu a její demolici mohl mít zájem majitel pozemků ve vnitrobloku, kde se plánovala stavba obchodně administrativního centra. Vlastník parcely však už roky v tomto ohledu nevyvíjí žádnou aktivitu, která by byla v místě jakkoli viditelná.

5. Dříve oblíbený biograf Hvězda

Kdysi to byl vyhledávaný biograf v Pražské ulici v Plzni. Potkal jej osud většiny dřívějších malých kin ve městě. V devadesátých letech přestalo kino sloužit původnímu účelu.

Bývalé kino Hvězda. V loňském roce začala jeho demolice.

Potom prostor na řadu let obsadila tržnice asijských prodejců. Loni začala demolice dřívější vstupní pasáže.

Majitel objektu - firma Waldemoore - tvrdí, že se pustila do přestavby, ale své další plány nechtěla upřesnit.

Nicméně stejná společnost vlastní i budovu bývalého kina Elektra a ta dnes slouží především jako tržnice asijských prodejců.

6. Bývalá porodnice

Někdejší porodnice na Slovanech v Plzni přestala fungovat v roce 2007, když fakultní nemocnice postavila novou porodnici na Lochotíně.

Porodnice na Slovanech. Objekt je částečně památkově chráněný, nicméně chátrá.

O nevyžitou budovu na velmi atraktivním místě pak mělo zájem především vedení radnice městského obvodu Plzeň-Slovany. Chtělo totiž dům využít na zařízení pro seniory.

Město mělo příležitost získat od státu objekt zadarmo, ale ve vedení radnice k tomu nebyla vůle. V roce 2013 pak budovu koupila za zhruba 25 milionů korun společnost Petranox. Za tou stojí plzeňský právník Pavel Cink, jehož firma provozuje i sousední polikliniku.

Změna vlastníka žádnou změnu nepřinesla a objekt dál chátrá. Dům je přitom částečně památkově chráněný.