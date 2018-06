Ostudná místa Českých Budějovic: zdevastovaná tribuna i rozpadlý kabaret

1 Vlakové nádraží, zašlá brána do města

Pokud by se cestující, ale i obyvatelé Českých Budějovic mohli spoléhat na sliby, budova vlakového nádraží už by byla dávno opravená. Jenže je to přesně naopak a její stav je rok od roku horší.

Každý, kdo se uvnitř nebo kolem 110 let staré novorenesanční budovy v krajském městě pohybuje, ví, v jak kritickém je stavu. Okna, fasáda, střecha, to a mnohé další je potřeba udělat nové. Zásadně by se měly změnit i vnitřní prostory, do některých míst zatéká.

V posledním roce se však přece jen pracuje na přípravě rekonstrukce. Vše se dalo do pohybu ve chvíli, kdy se podařilo dokončit velký převod budov z majetku Českých drah na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).

„V případě českobudějovického nádraží podepsala v září 2017 SŽDC smlouvu na zhotovení projektové dokumentace na obnovu výpravní budovy. Vítězem soutěže se stalo společenství Metroprojekt + Sagasta + Atelier 8000,“ uvedla před nedávnem Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC.

Předpokládaný počátek samotných prací je nyní začátek roku 2020 a hotovo má pak být za přibližně dva a půl roku. Odhadovaná částka investice je 170 milionů korun.

„Cena se může ještě změnit. Důvodem mohou být například nové požadavky na zabezpečení objektu, nebo na základě nepředvídaných technických problémů. Historická budova je památkově chráněná,“ zdůraznila Šubová.

2 Tribuna na Sokolském ostrově čeká na opravu

V doslova žalostném stavu je tribuna, která je součástí atletického areálu na Sokolském ostrově v centru Budějovic. Někteří lidé se už dokonce u venkovní části pod ní bojí chodit a raději přecházejí na druhou stranu ulice. Rozbitá okna, posprejované zdi, opadaná omítka, to je venkovní nelichotivý obrázek.

Letos se měla situace začít měnit a stovky sportovců už se možná začaly těšit na nové zázemí s šatnami, umývárnami, sklady nářadí a dalším potřebným zázemím uvnitř tribuny. A proměnila by se samozřejmě i venkovní část.

Tribuna stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.

Akci připravuje TJ Sokol České Budějovice. Klub má připraveno přes 2,1 milionu korun, požádal o finanční spoluúčast ministerstvo školství, které ji přislíbilo, a příspěvek ve výši pět milionů korun shodně schválili zastupitelé Jihočeského kraje i města České Budějovice. „Už je vydané stavební povolení a zpracovává se prováděcí projektová dokumentace,“ sdělil před nedávnem Josef Kadlec, starosta Sokola.

Jenže se ukázalo, že bude přestavba mnohem dražší, než bylo původní očekávání, a tak se oproti původním předpokladům s přestavbou ještě nezačalo.

„Musíme počkat, s kolika penězi budeme moci počítat od ministerstva, jednáme o navýšení příspěvku i s městem. Ceny stavebních prací šly hodně nahoru. Rekonstrukce tak nyní vychází o 18 milionů korun dražší,“ doplnil Kadlec.

Sokol má na stadionu naplánované dvě etapy prací a předpokládal, že to bude stát celkem 60 milionů korun. První část je zmíněná rekonstrukce tribuny, při druhé chce v areálu postavit atletický koridor, posilovnu i vstupní recepci se zázemím pro rodiče dětí.

3 Kabaret u nádraží, vzpomínka na erotické časy

Je to doslova dům hrůzy, který je z části rozpadlý a v tak špatném stavu, že už se kolem něj ani nesmí procházet a v místě chodník lemují bariéry. Jinak by se také mohlo stát, že z bývalého kabaretu v Průmyslové ulici, kde se odehrávala spousta erotické zábavy, někomu na hlavu spadne cihla a vážně ho zraní.

Bývalý kabaret v Průmyslové ulici v Českých Budějovicích.

Objekt je v soukromých rukách, a tak město nemá příliš šancí, jak stav neutěšeného domu změnit. Část nosného zdiva je rozebraná, na chodníku se povalují trámy a celý objekt je odstrašujícím případem, jak může dopadnout dříve oblíbené místo.

Dodnes z boční zdi kouká v prvním patře část vozidla a nápisy upozorňují na lesbické show, go-go tanečnice a jiné atrakce.

To vše už je minulost. Uvnitř několikrát hořelo, přebývali tam bezdomovci. Stavební úřad pak v prosinci roku 2017 nařídil vyklizení stavby a provedení prací spočívajících zejména v zabezpečení objektu proti vstupu cizích osob tak, aby dále nedocházelo k její další destrukci.

Místo je sice na první pohled zabezpečené, ale bez větších problémů se dá dovnitř dál vstoupit, i když vzhledem ke stavu domu je to dost riskantní. Občas tam někdo rozebírá další zdivo, ale jinak s objektem majitel příliš aktivně nepracuje.

4 Altánek v parku Háječek. Bude z něj kavárna?

Podobný osud jako kabaret má i altánek v parku Háječek v centru Budějovic u soutoku Vltavy s Malší. Pochází z 20. let minulého století a největší slávě se těšil do druhé světové války.

Altánek v parku Háječek.

O samotný park sice pečuje město, ale stavba patří soukromé osobě. V minulosti se tam třeba pořádaly koncerty.

Ze střechy dnes vyrůstají malé stromy, objekt je kompletně nepřístupný a nevzhledně zamřížovaný, uvnitř je nepořádek. Majitel altánku se sice před dvěma lety nechal slyšet, že ho chce opravit a otevřít tam kavárnu francouzského typu, ale dodnes se vůbec nic nezměnilo a objekt dál chátrá.

5 Přístřešek u Družby na Pražské třídě

Jsou dost rezavé, na mnohé působí odpuzujícím dojmem, ale další obyvatelé si bez nich zase nedovedou Pražskou třídu představit. Řeč je o přístřešcích mezi Perlou a Družbou.

Přístřešek u Družby.

Jeden čas se spekulovalo, zda je město nenechá odstranit. Nakonec padlo rozhodnutí, že zůstanou, protože jsou zároveň i odrazem urbanismu určité doby, tedy té komunistické, a v tomto případě mají přístřešky i svou historickou hodnotu.

„Pravdou ovšem je, že reálný stav je možná ještě horší, než vypadá. Víme to i ze studie, kterou jsme si nechali zpracovat. Plán je takový, že budu požadovat zařazení rekonstrukce přístřešku do investičních akcí pro rok 2019. Věřím, že na to peníze v rozpočtu najdeme. On už je hlavně nejvyšší čas tuto stavbu opravit,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Podhola.

Rekonstrukce bude nákladná a vyjde na několik milionů korun.