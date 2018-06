VIDEO: Festivalová cena Ostrovský dudek jde s dobou, je modernější

Nový Ostrovský dudek jde s dobou, a to nejen vzhledem, ale i způsobem výroby. Je to totiž první kus manufaktury Thun, jehož forma vznikla v 3D tiskárně. To potvrdila i manažerka značky Monika Fialová.

„Je to první forma vyrobená počítačově, kterou jsme u nás použili. Musím se přiznat, že jsme k tomu byli ze začátku skeptičtí, ale nakonec jsme moc spokojení,“ uvedla Fialová.

Novou podobu dudka vytvořil Viktor Chalepa, který tak vystřídal původní cenu vytvořenou Jaroslavem Ježkem v rámci Expa 58. „Oslovila mě přímo paní Hálová (Ilona Hálová, programová ředitelka festivalu Oty Hofmana, pozn. red.) s tím, že se blíží výročí a že by při této příležitosti chtěli vytvořit novou hlavní cenu,“ řekl Chalepa.

Při své tvorbě měl jen jedno omezení, kterého se musel držet. „Jediným požadavkem bylo, aby cena nějakým způsobem reagovala na tu původní. Shodli jsme se na tom, že bychom zachovali ptáčka, který se stal symbolem. Z toho jsem v podstatě vycházel,“ řekl autor s tím, že právě to byly jeho hranice a mantinely a zbytek už byl jen jeho osobní výtvarný přístup.

„Snažil jsem se dudka udělat trochu jinak, aby bylo na první pohled poznat, že je to nová cena,“ dodal Chalepa.

Když světlo světa spatřil návrh, musel se převést do skutečné porcelánové sošky. To si vzal na starost místní „porcelánový“ patriot Martin Přibík.

„Oslovili mě z domu kultury, abych zrealizoval jejich novou cenu. Už tři roky pracuji na 3D tisku a digitálním obejití analogového vývoje porcelánu. Tady to byla náhoda, že se obě věci sešly,“ uvedl Přibík.

Ten se tedy musel popasovat s tím, že pro zdánlivě nevyrobitelný návrh připravil formu. „Přišel výtvarný návrh, který byl ze začátku neřešitelný nebo aspoň vizuálně vypadal, že se nedá vyrobit. Tehdy se zúročila má práce s 3D tiskem,“ vysvětlil.

Pomocí tiskárny vyrobil mustr, podle kterého pak vznikla forma. „V podstatě je to novátorská metoda, poprvé byla použita v tomto celistvém kontextu,“ popsal.

Novinka všeobecně zrychluje výrobní proces. „Běžně se výrobek vyvíjí kolem půl roku, tahle metoda se dá zvládnout během čtrnácti dnů,“ dodal Přibík. Nový dudek teď měří 22 centimetrů a váží 250 gramů.