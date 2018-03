Společnost Nemos, které ostrovská nemocnice patří, informovala také o tom, že skončí i novorozenecké oddělení. Ostrov už neobnoví ani dětské oddělení, které bylo od začátku roku zavřeno původně jen dočasně.

Hlavní vinu na konci vyhlášené porodnice má podle vedení nemocnice trvalý pokles porodů, který umocnil nedostatek personálu. Během krátké doby dala výpověď vrchní sestra i primář.

„Ten je garantem oddělení. Jestli nám vypadl právě on, tak v téhle situaci ho nejsme schopni nahradit,“ uvedl ředitel ostrovské nemocnice František Werner. Nedostatek personálu stojí i za koncem dětského oddělení.

V ostrovské porodnici se v minulém roce narodilo 413 dětí, což je meziroční pokles o 100 porodů. Zdravotní pojišťovna přitom po porodnici vyžaduje alespoň 600 porodů ročně, aby s ní podepsala nový kontrakt.

„Máme s pojišťovnou smlouvu do konce roku 2018 a už teď probíhají jednání na další roky. Ale nemocnice, které nesplňují požadovaný počet porodů smlouvu nedostanou. Porodnice v Ostrově je teď výhledově na 300 až 350 porodech. V tomhle okamžiku smlouvu nedostaneme,“ vysvětlil ředitel.

Nesouhlasí, ale moc nezmůžou

Konec porodnice ve městě vzbudil vášně. Do boje o její záchranu se pustily některé maminky, které zde rodily. Ve čtvrtek přidaly vedení nemocnice petici, která obsahovala 2 200 podpisů. „Další ještě sbíráme,“ uvedla spoluautorka petice Pavlína Lišková.

„Petice je vyjádřením nesouhlasu maminek a občanů, ne protestem. Zároveň je podporou sester a doktorů,“ vysvětlila Lišková. Dodává, že 27. března plánují maminky setkání s krajským radním pro zdravotnictví Janem Burešem. „Chceme se zeptat pana Bureše, jak bude zajištěna péče pro maminky a monitoring v devátém měsíci těhotenství,“ řekla Lišková.

Nelibě nese konec porodnice i vedení města, které má prý svázané ruce. „Nesouhlasíme s tím, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Nemocnice je soukromý podnik. Deset let jsme ostrovskou nemocnici podporovali a přispívali na vybavení 1,5 milionem ročně. Jak to bude dál, se teprve rozhodne,“ uvedl starosta Ostrova Josef Železný.

Zaměstnanci z uzavřených oddělení se o práci bát nemusejí. Nemocnice pro ně má dvě varianty.

„Mohou s námi zůstat v nemocnici Ostrov na jiných odděleních. Nebo mohou přejít do nemocnice Sokolov. Tato jednání právě probíhají,“ popsal ředitel Werner.

Uzavírání dalších částí zařízení v Ostrově Nemos neplánuje.

„Nemocnice bude stát na čtyřech pilířích. Samozřejmě je to následná péče, oddělení psychiatrie, rehabilitace a čtvrtý je jednodenní operativa. Ta se skládá z ortopedické části, kde máme přes dva tisíce operací ročně plus sedm set až osm set chirurgických operací. To vše je podpořené internou, kde provozujeme tři ambulance a zajišťujeme čtyřiadvacetihodinovou pohotovostní službu,“ popsal ředitel. Navíc se zachová gynekologická ambulance.

Uzavřené gynekologicko-porodnické oddělení zůstane od července prázdné. „Vybavení využijeme v Sokolově, laparoskopická zařízení se mohou přesunout na naši chirurgii,“ sdělil Werner. V prostorách po zrušené pediatrii je naopak plno. Dnes tam je školka pro děti zaměstnanců.

Nemos, který vlastní Penta Hospitals, provozuje také sokolovskou nemocnici. Tam se ale uzavírání oddělení neplánuje.