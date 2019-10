Ostravské stopy: Tady byla přehozena má profesní výhybka, přiznává Ledecký

„Byla to pro mě jediná správná volba,“ vysvětluje zpěvák, proč si ke spolupráci vybral právě ostravské filharmoniky. Jeho důvody pro takovou spolupráci tkví v dávnější minulosti, mají profesní i soukromý ráz.



„K Ostravě máme rodinnou vazbu, protože moje maminka pochází z pěti sester – dvakrát dvojčata a ta nejstarší, sólová, Ilena Flaková zpívala po celou svou kariéru první milovnici v ostravské operetě. V ní jsme našli v Ostravě pevný středobod,“ líčí Ledecký, pro nějž je Ostrava zásadní i z profesního hlediska.

Janek Ledecký Český zpěvák, kytarista a skladatel se narodil 27. července 1962 v Praze. Patří mezi naše nejznámější hudební interprety. Zpočátku zaujal jako frontman rockové kapely Žentour, od roku 1992 se vydal na sólovou dráhu. Svá první alba nahrával v Ostravě, ve studiu Citron. Jedná se o úspěšné tituly Sliby se maj plnit o Vánocích, Mít kliku, Na chvíli měj rád a Ikaros. Jeho alba obdržela řadu cen, jsou to zlaté a platinové desky. Proslavil se také jako autor muzikálů, zvláště Hamlet obletěl celý svět. Letos vyjel Janek Ledecký na symfonické turné, které zahájil 18. září v Ostravě v Multifunkční aule Gong společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

„Natočil jsem tu čtyři alba a po letech ještě hudbu k muzikálu Galileo. Každé z těch čtyř alb bylo úplně jiné a v odlišné sestavě, jedním z nich bylo Sliby se maj plnit o Vánocích.“

A byla to rovněž Ostrava, která jej nasměrovala od písničkových hitů k vážnější hudební výpovědi. „Seběhlo se to s Martinem Kumžákem, který produkoval album Mít kliku. Když jsme jej míchali ve studiu Citron u Radima Pařízka v létě roku 1997, seděli jsme venku na zahradě, kde překvapivě ještě kvetly stromy. Martin přinesl v podpaží Shakespearovy tragédie a nastoupil s tím, že po tolika sólových deskách by bylo dobré přijít s něčím opravdickým a seriózním,“ vzpomínal zpěvák.

V Ostravě bylo lepší soustředění na nahrávání

„Je pravda, že všechny mé sólové desky byly zlaté a platinové, každý rok s jinou sestavou a fungovalo to. Přesně to jsem chtěl celý život dělat, ale Martin Kumžák mě přesvědčil. Zásadní výhybka v mém životě byla přehozena přesně tady,“ popisuje Janek Ledecký zrod legendárního muzikálu Hamlet.

Během dvou hodin si přinesený svazek prolistoval. Jednalo se o vydání v překladu E. A. Saudka. „Řekl jsem si, proč by ne. Neměl jsem ale žádné know-how a tak nastal dobrý důvod odletět z Ostravy do New Yorku. Tam jsme na Broadwayi za čtrnáct dnů viděli asi dvanáct různých divadel, abych si udělal představu o tom, jak se vyprávějí příběhy s použitím hudby. Netušil jsem, že za rok a půl vznikne muzikál Hamlet, který se proslaví nejen u nás a na Slovensku, ale také v Koreji nebo Japonsku.“

V čem podle Ledeckého spočívá kouzlo Ostravy a proč právě v ní našel ideální zázemí pro realizaci tolika svých alb? „Musím přiznat, že je to tu trochu z ruky, ale vždy, když jsem v Ostravě byl, trávili jsme celý čas od rána do večera ve studiu. Citron jsem si vybral nejen proto, že studio bylo dobře vybavené. V Praze se mě ptali: Proč jedeš až někam tak daleko, až do Ostravy? A já jim odpovídal: Právě proto. Když si sem totiž vezmu muzikanty, tak je mám k dispozici čtyřiadvacet hodin. Kdežto, když točím v Praze anebo v dosahu Prahy, tak mi pořád hrozí, že budou odbíhat,“ směje se Janek Ledecký.

Stodolní tehdy ještě nebyla lákadlem

Podle něj není žádná náhoda, že The Rolling Stones, Beatles a další slavné kapely natáčely v místech, kde se mohly lépe na svůj výkon soustředit. „Třeba natáčeli desky na Bahamách, což sice není špatná alternativa, ale pro nás se tou správnou alternativou stala právě Ostrava a jsem rád, že se mi podařila prosadit. Když si své desky pustím po těch letech, tak pořád stojí zato.“

Do Ostravy tehdy Janek Ledecký jezdil s hudebníky nahrávat kvůli lepšímu soustředění, což bylo ale možné jen v určité době, kdy ještě nebyla tolik proslavená Stodolní ulice.



„To, že jsme sem jezdili s takovým úspěchem nahrávat, bylo také dáno tím, že ještě neexistoval fenomén Stodolní. Bydleli jsme přímo ve studiu Citron. Vyrazit si někam do centra Ostravy pro nás tehdy nefungovalo a noční společenský život neměl takový věhlas. Od novodobé éry Stodolní ulice, když tady hrajeme nebo jsme v okolí Ostravy, si musím kapelu velmi hlídat, protože je to pro muzikanty velké lákadlo.“

Ovšem případného dalšího nahrávání v Ostravě se Ledecký nebojí. „Klidně bych do toho šel znovu. Doposud mám v živé paměti, jak to tu bylo senzační. Ovšem dnes musíte přijít s nějakým hodně dobrým projektem,“ konstatuje hudebník.

Na Colours z Řecka

Loni si také odbyl svůj debut na vyhledávaném festivalu Colours of Ostrava. Pozvánku obdržel vícekrát, ale přes léto mu to moc nevycházelo. Jedním z důvodů bylo i rodinné soustředění s dcerou, známou snowboardistkou a lyžařkou Ester.

„Dlouho mi to z časových důvodů nevycházelo, až loni napomohla náhoda. Byli jsme právě na našem pravidelném rodinném soustředění v Řecku. Hodně si to hlídáme, protože se jedná o moment, kdy se všichni z rodiny sejdeme. Již dříve mi z produkce Colours nabízeli jiný den a jiný čas, kdy se nedalo přijet, i lety byly vyprodané, ale na začátku června mi opět zavolali, jestli bych si to nerozmyslel, že mi dají prime time v devět hodin večer. Podařilo se překvapivě najít i volné místo v letadle, tak jsem přijel a odnesl si senzační zážitek,“ vypráví Ledecký.

Jeho dojem ještě více umocnilo jedinečné prostředí areálu, kde se festival koná. „Festival byl zasazen do kulis jak z postapokalyptického filmu. To si myslím už od okamžiku, kdy jsme v Ostravě hráli se Žentourem a Vítkovice pro nás byly nepřehlédnutelnou dominantou. Celou dobu to vypadá, že jsou připraveny si zahrát v opravdu drsném snímku. Najednou se v nich umístí festival, který má skvělou dramaturgii a skvělou pozitivní energii. Je neuvěřitelné, jak se Ostrava obarvila, smekám před tím.“