Ostravské stopy: Lidé z Ostravy jsou přímočařejší a otrlejší, míní Tanja

Kariéru začínala jako studentka Matičního gymnázia, když se prosadila v konkurzu do televizního pořadu Dluhy Hany Zagorové. „Jsem rodačka z Ostravy, ale pocházím z Vratimova, což je osm kilometrů od Ostravy. Tím, že jsem se opět dala dohromady s kapelou Citron, se po letech oklik dostávám do míst, kde jsem již dříve bydlela a začínala kariéru,“ říká rockerka.

Tanja Tanja Kauerová (1962), rodačka z Ostravy, absolventka zdejšího Matičního gymnázia ve Šmeralově ulici. Na pěvecké scéně se prosadila v druhé polovině 80. let, vrcholem byla tři samostatná alba a spolupráce s kapelou Citron. S jejím lídrem Radimem Pařízkem založila rodinu, ale posléze se rozvedli a Tanja odešla na dlouhá léta do světa. V roce 2013 však začal její návrat. Účastnila se turné skupiny Citron v nové sestavě s Láďou Křížkem. Vyprodané koncerty umožnily podzimní turné a spolupráce trvá do dnešních dnů, kdy Citron brázdí vyprodané haly na dvojkoncertu se slovenskou Tublatankou.

Když z Ostravy počátkem 90. let po rozvodu s Radimem Pařízkem odešla, zamířila do Kamenice u Prahy, kde zůstala šestnáct let.

V Národním divadle například spolupracovala s nedávno zemřelým klasikem české kinematografie Milošem Formanem v inscenaci Dobře placená procházka a vzpomíná na něj jako na úžasného člověka.

Práce s Formanem? Nejhezčí profesní období

„Byla jsem tři roky v blízkosti režiséra světového formátu a v Národním divadle. Pracovalo se v příjemné atmosféře a věřím, že jsme se všichni na zkoušky těšili. Nevytvářel dusnou atmosféru mezi účinkujícími a byl neskutečně normální a lidský. Měla jsem možnost poznat, jak pracuje s profesionály, ale i amatéry, a překvapilo mě například, že nás nechával tvořit a pak teprve režíroval. Vycházel z nás samotných a potom ‚to‘ jen takzvaně uhladil. A k tomu mu pomáhali citlivou rukou jeho synové Petr a Matěj. Bylo to pro mě nejhezčí období v profesním životě,“ vzpomíná Tanja.

Posléze její kroky zamířily do Řecka, Německa a Švýcarska. Ale ani tady nevydržela. „Nakonec jsem přijala Radimovu nabídku a vrátila se s Citronem na Ostravsko, takže se uzavřel jeden velký kruh. Je skvělé, že se člověk vrací zpátky, čemuž bych dříve nikdy nevěřila. Nechtěla jsem to a ani neplánovala, ale osud člověka zavede zpátky, aniž by tušil, jak k tomu dojde,“ popisuje Tanja svou životní pouť.

Bronzový slavík 1989 a 1990

To, že se sem vrátila, vysvětluje s nadsázkou i tím, že pochází právě z nedalekého Vratimova. „Jeho název je odvozen od slova vrátím. Takže se vracím. Spojitostí je ale více, z Vratimova například pochází i fotograf Fedor Gabčan, který mě začínal portrétovat na začátku mé kariéry,“ dodává Tanja.

Ostrava pro ni byla spjata především se studiem a rozjíždějící se kariérou, která vyvrcholila dvojnásobným bronzovým Zlatým slavíkem v letech 1989 a 1990. „Od mých mladých let byly pátky a soboty hlavně o práci. Ale mám sestru dvojče, tak ona všechny ty Sněhurky a podobné podniky navštěvovala místo mě. Ve vší počestnosti samozřejmě,“ naráží na známý bar v centru města.

Tehdy Tanju zaměstnávala kapela Feferon. „Měla jsem kapelu s názvem Feferon, což bylo dáno potřebou mít podobný název jako známá formace Citron. Amatérská kapela, se kterou jsem začínala v patnácti, jezdili jsme po zábavách a bylo to skvělé. Ve Vratimově jsem vyhrála soutěže Vratimovská zlatá růže. Poté následovaly Dluhy Hany Zagorové, no a pak pořádal Radim Pařízek konkurz, a tak jsem přišla k Citronu,“ popisuje své kroky Tanja.

Po maturitě už si mohla dovolit vyrazit na dvouleté evropské turné a její úspěch pojistila trojice sólových alb: Tanja, Pád do nebe a Ďábel se svatozáří. Nazpívala rovněž duet se zpěvákem Láďou Křížkem, s kterým v těchto dnech také opět stojí na jednom pódiu.

„Miluji klid. Takže koncerty, parta a čau“

„Ostrava, to byla vždy výborná atmosféra. Jenom kolem 90. let nastala trochu pauza, kdy všechno utichlo a nikdo nevěděl, co bude dělat. Jestli nebude dobré realizovat i jiné řemeslo. Nebyla jsem typický noční živel, že bych chodila do nějakých podniků, vždycky jsem byla ráda, že jsem se vyspala a jela dál. Koncerty navíc trvají dlouho po půlnoci, když se kolem třetí dostanete domů, jste rád, že se vyspíte. Nemám ráda oslavy nebo svatby, na kterých jsem i kdysi zpívala. Naopak miluji klid, takže koncerty, parta a čau. Svým způsobem jsem introvert,“ vysvětluje.

Což ale ostře kontrastuje s nabitým sálem haly Tatran, ve které vystupovala s Citronem na společném turné s Tublatankou. Bylo vyprodáno.



„Každý rok tady hrajeme a jsem přesvědčena, že kdyby se tato hala dala do pořádku, tak je nádherná. Stačí, když se podíváte na ten strop. Zákulisí je horší, ale hala jako taková je výborná. A že je vyprodáno, to je skvělé a jsem překvapená. Práce mě baví, ale pak chci mít svůj klid. V tu chvíli zamířím do svého baráčku u Krnova, kde je chráněná oblast a čistý vzduch. Potřebuju čistý vzduch a klid, to jsou dvě jistoty, které bezvýhradně preferuju,“ svěřila se ještě před začátkem svého vystoupení v zákulisí haly.

Citron a Limetal mohou existovat samostatně

Na Ostravu ale nezanevřela. „Ostrava je fajn, zdejší lidé v sobě mají zvláštní energii. Samozřejmě specifický styl mluvy, styl podání. Jsme daleko přímočařejší, jasnější ve vyjadřování. Což může být někdy pro nezasvěcené i hodně na škodu. K tomu jsme navíc i otrlejší, více vydržíme,“ míní Tanja.

Nelze se nedotknout situace kolem Pařízkovy kapely Citron, která před pár lety doznala radikální proměny a rozštěpila se na dva samostatně fungující celky.

„Citron – Limetal, to je jako s manželstvím, když nastanou problémy, kdy se nedá navzájem domluvit, každý má jinou vizi, tak raději jít od sebe. Je to velká škoda, ale čas ukáže a už ukazuje, že obě dvě kapely můžou žít samostatně. Tak to prostě je, my jsme se s Radimem také kdysi rozešli a po tolika letech jsme se vrátili,“ říká Tanja, která s Citronem chytila druhý dech.