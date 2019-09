Ostravské stopy: Dolní Vítkovice jsou inspirací pro Slovensko, míní Tásler

Kapela v Ostravě nebyla zdaleka poprvé a její členové společně se zpěvákem Ivanem Táslerem si mohli zavzpomínat i na přelomový okamžik v historii Colours of Ostrava.

„V Ostravě jsme hráli asi pětkrát nebo šestkrát. Jsou to pro nás velmi milé vzpomínky, dokonce jsme vystupovali na festivalu Colours of Ostrava ještě předtím, než se přesunul do Dolních Vítkovic,“ vypráví Ivan Tásler.

IMT Smile účinkovali na Colours of Ostrava v roce 2007, kdy se konal šestý ročník a festival oznámil přelomový nárůst návštěvníků. Na Černou louku do původního areálu festivalu jich přišlo na dvacet tisíc.

„Vybavuji si lávku přes řeku, kterou se přecházelo na druhý břeh, a pak velkou louku,“ vzpomíná zpěvák. IMT Smile zahráli na Slezskoostravském hradě a na festivalu vystupovali vedle hvězd jako Gipsy Kings, Marianne Faithfull, Goran Bregović & Wedding and Funeral Band a mnoha dalších.

Ivan Tásler Slovenský skladatel, kytarista, zpěvák a hudební producent se narodil 16. července 1979 v Prešově. Se svými bratry založil jednu z nejúspěšnějších slovenských kapel současnosti IMT Smile. Vydali šest alb, ke členům kapely patřila třeba Katarína Knechtová. Vydal sólovou desku s názvem Tásler. Z natáčení alba IMT Smile vznikl dokument Letmý pohľad. Jako skladatel spolupracoval mimo jiné s Michalem Horáčkem, zhudebnil jeho texty Nina Ricci, Srdce jako kníže Rohan a Baroko pro Richarda Müllera.

Na koncertě IMT Smile bylo tehdy velké parno. „Atmosféra byla fantastická, slunce pořádně pálilo. Přední řady fanoušků proto kropili pořadatelé hadicí,“ usmívá se Ivan Tásler.

Slovenská kapela své vystoupení uzavřela v přídavku hitem Srdce jako kníže Rohan. Jde o známý text Michala Horáčka, k němuž Ivan Tásler složil hudbu pro Richarda Müllera. Stejnou skladbu slyšeli fanoušci kapely i letos na Létofestu v Dolní oblasti Vítkovice.

„Víme, že Colours se přesunuly sem a že za tu dobu vyrostly do jiných rozměrů, než když jsme na nich hráli my,“ směje se Tásler, který i se spoluhráči bere Ostravu jako výjimečně příznivé místo.

„Když jsme hráli v Česku, bylo zřejmé, že nás zná málo lidí. Mívali jsme pocit, že na nás téměř nikdo nepřijde. Jenže v Ostravě se to změnilo. I když nás tu lidi viděli třeba poprvé, napojili se na naši hudbu. Ostravu jsme vždy vnímali jako speciální štaci. Mám k ní respekt,“ přiznává Tásler.

„Na cestě autem jsme se nedávno bavili o tom, že bychom tu udělali velmi rádi i samostatný koncert. Možná na nějaké studentské akci nebo na festivalu. Napoprvé by to chtělo asi něco menšího, ale podle toho, jaké reakce dostáváme z těchto končin, tak nás to povzbuzuje,“ přibližuje.

Z ostravských hudebníků respektuje Ivan Tásler mimo jiné Věru Špinarovou a Buty, na které jako mladík chodil na Slovensku. Ještě více blízko mají IMT Smile ke kapele Kryštof.

„Její příběh je v něčem podobný tomu našemu. Na začátku tisíciletí jsem šéfoval kapele Richarda Müllera a měli jsme s Kryštofem společné turné. Absolvovali jsme společně několik večírků. Ta podobnost je třeba v tom, že jako my jsme známí na Slovensku, tak Kryštof patří mezi megaznámé kapely v Česku. A myslím, že ani hudbou si nejsme moc vzdálení,“ míní Ivan Tásler.

V Česku si kapela IMT Smile své postavení teprve buduje. „Na Slovensku jsme výraznou kapelou přes dvacet let, ledacos se o nás psalo, a teď jsme tady s tak čistým štítem. To mě na tom baví, že přesvědčujeme lidi jenom tím, co umíme,“ říká Tásler.

A Ostrava mu připomíná historii prešovské partičky nadšených muzikantů. „Nikdy se nám v Česku tolik nedařilo, navzdory tomu se tu cítíme téměř jako doma. Koncerty jako na Létofestu jsou pro mě ten typ koncertů, které mi připomínají naše začátky. Proto jsme začali hudbu dělat a úspěch tady pro nás není samozřejmost. Není to o tom, že tě lidé znají jako u nás doma, ale musíš je přesvědčovat na místě, a to mě baví. Navíc v tak zajímavém prostředí, jako je bývalá továrna v Dolních Vítkovicích. Je to velká inspirace pro Slovensko, kde je mnoho podobných budov ještě v zanedbaném stavu. Slušela by jim jako Ostravě nová forma, nový život,“ dodává Tásler.