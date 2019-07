Ostravské stopy: Líbí se mi koncerty v továrnách, říká Richard Müller

„Z Ostravy mám vždy silné zážitky. Publikum je tu vždycky skvělé, což znamená, že štace tohoto typu si člověk zapamatuje. Ostravu jsem začal přitom navštěvovat až poté, co moje kapela Banket už několik let existovala, takže o hornické Ostravě toho mnoho nevím,“ přiznává Richard Müller.



Přesto se mu „stará“ Ostrava úplně nevyhnula. Zejména za to vděčí svému otci Vladovi Müllerovi, jenž ztvárnil hajného Horynu v seriálu Přátelé zeleného údolí, který natáčelo ostravské studio České televize.

„Často mi o seriálu vyprávěl, ale nejen to, my jsme spolu nazpívali tu slavnou písničku, která tento seriál provází. Dostal jsem od něj tehdy nové auto – škodovku – a on mi řekl, abych jej do Ostravy zavezl, že mi zařídí cestovné. Dostal jsem za to šoférování asi pět set korun a byl jsem s ním také v nahrávacím studiu,“ vzpomíná zpěvák na jedno ze svých prvních setkání s Ostravou. „Bohužel jsme tehdy tady byli jenom na otočku, takže Ostravu jsem měl příležitost poznat jen z nahrávacího studia.“

Dvanáctidílný seriál vznikl v roce 1980 a patřil k největším televizním hitům své doby. „Samozřejmě že seriál Přátelé zeleného údolí jsem sledoval, to ostatně každý. Celé Slovensko se na něj dívalo. Do dnešního dne mi jej lidé připomínají a zpívají z něj tu ústřední písničku. Je prostě nezapomenutelný,“ usmívá se zpěvák.

Nejpůsobivější zážitek: volba československé miss

Ten nejsilnější dojem z pobytu v Ostravě měl ovšem teprve přijít a slovenský interpret si na něj počkal devět let.

„Mám takový pocit, že tím nejsilnějším zážitkem, který mě k Ostravě váže, je volba první československé miss v dubnu 1989 v tehdejším Paláci kultury a sportu v Ostravě-Vítkovicích. Nejen, že jsme tam s Banketem hráli, ale dokonce jsem na ni měl tu čest být členem poroty spolu s pěveckými kapacitami, jako jsou Peter Dvorský nebo Karel Gott,“ líčí Richard Müller.

„Poprvé v životě jsem tehdy viděl Magdalenu Dietlovou, která soutěž moderovala spolu s Josefem Dvořákem. Zvítězila tehdy naše Ivana Christová z Prešova a byl to pro nás tak silný zážitek i díky tomu, že jsme poprvé nakoukli do něčeho, co se dalo velmi zlehka nazvat kapitalismus,“ přiznává zpěvák, podle kterého byla volba miss v roce 1989 opravdovou velkolepou show. „Od té doby se už tato soutěž zprofanovala a je nepodstatná,“ míní Müller.

Ostravští kolegové z branže

Dříve a ani v současnosti se Müllerova hudební kariéra neobejde bez přispění osobností ostravské hudební scény. V jeho kapele pravidelně hostuje uznávaný saxofonista Michal Žáček, slovenský zpěvák spolupracoval také třeba s ostravským skladatelem a jazzmanem Borisem Urbánkem.

Richard Müller Narodil se v roce 1961 v Hlohovci, patří mezi nejznámější slovenské zpěváky. Nevyhýbá se ani zpěvu v češtině, často si píše texty i skládá hudbu. Je synem legendárního herce Vlada Müllera a herečky Elišky Müllerové.

V roce 1985 absolvoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na VŠMU v Bratislavě. Už během studia publikoval v časopisech Populár a Gramorevue. Skupinu Banket založil v roce 1984, sólovou kariéru začal v roce 1992.

Příležitostně skládá pro film i divadlo. Jeho kariéra je ověnčena sedmi slovenskými hudebními cenami Aurel a rovněž je dvojnásobným držitelem ocenění Zlatý slávik.

„Byl v jisté době členem kapely Banket, byli jsme dobří kamarádi a je to velmi příjemný spolupracovník,“ zavzpomínal nedávno na ostravském Michalfestu.

Na festival do hornického muzea zavítal i kvůli tomu, že mu bývalé průmyslové prostředí proměněné na kulturní stánky imponuje. „Tento koncept, že se pořádají koncerty v bývalých továrnách, hutích nebo dolech se mi velice líbí a dovedu si představit, že by v tomto prostředí dolu Michal mohl vzniknout film anebo ještě lépe nějaký dobrý smysluplný klip,“ komentuje zpěvák známou ostravskou kulisu.

Na podzim se Richard Müller do Ostravy vrátí do Domu kultury města Ostravy, kde je v posledních letech pravidelným hostem. „Pětadvacátého října tam vystoupím ve společném projektu Michala Kocába a Ondřeje Soukupa nazvaném Šansony a iné piesně,“ láká na svůj koncert.