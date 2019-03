Ostravské stopy: Je to trochu jiná Ostrava, než jsem znal, míní Zapletal

Nedávno se do Ostravy vrátil a zavzpomínal na léta moderování v televizi, rozhlase anebo na působení ve vítkovické hale.

„Před časem mi dramaturg ostravské televize nabídl krátký ‚umělecký‘ návrat do černé Ostravy, kde jsem kdysi celé desetiletí působil a prý tam zanechal docela viditelnou mediální stopu. Moc se mi vracet nechtělo,“ říká Miloslav Zapletal. „Nevím, co to bylo, snad Nohavicův text ‚Ostrava černá, děvucha věrná…‘, ale rozhodl jsem se, že si zajedu na své někdejší působiště zavzpomínat,“ dodává pak jedním dechem.

Do Ostravy se vypravili s manželkou autem a už na dálnici bylo jasné, že se od jeho nepřítomnosti událo hodně věcí. „Cestou po dálnici jsem své současné ženě pro jistotu vyprávěl o někdejších ostravských láskách, o práci v rozhlase i pro televizi, ale rovněž o krátkém návratu v osmdesátých letech do nové a krásné ostravské haly.“

Jeho úkolem tenkrát bylo připravovat atraktivní programy, které obrovskou halu naplňovaly mnoha tisíci diváky.

„Kupodivu se to docela povedlo, a tak vznikly na svoji dobu poměrně velkolepé programy jako Galadivadélko Marie Rottrové, která si k moderování přizvala své kamarády Jirku Lábuse a Oldu Kaisera. Anebo folklorní festival Hala v gala či do té doby největší módní přehlídka u nás Pop a móda. Nejen s krásnými modelkami a známými zpěváky, ale především na nádherné a velkolepé scéně Borise Drbala,“ popisuje. Právě tady oživil tradici Miss, která jej pak provázela celých dvacet let.

Miloslav Zapletal Narodil se 1. května 1942 v Praze. V letech 1966–69 pracoval jako redaktor Československého rozhlasu v Ostravě, poté dva roky ve vydavatelství Puls. Od roku 1970 byl postupně manažerem Karla Kryla, Marie Rottrové, Olympicu, Lenky Filipové a Pražského výběru. Dále působil coby externí dramaturg Paláce kultury a sportu Vítkovice – tam také znovuobnovil soutěž Miss Československo, jejímž prezidentem byl do roku 2008. Po prodeji jejích práv začal podnikat a založil farmu. Napsal rovněž několik knih, loni mu vyšla kniha Nesmrtelní: Slavní mladí staříci, letos na podzim chystá její pokračování Za zády slavných.

Ženě Hance vyprávěl také o svých začátcích učitele na hornickém učilišti či o prvních krocích rozhlasového kandrdase a o spolupráci s muzikantem Richardem Kovalčíkem, jinak šéfem skupiny Flamingo.

„Vybavil jsem si, jak se mnou Richard začátkem sedmdesátých let kličkoval ulicemi, když jsme autem ujížděli před estébáky, kteří se tehdy rozhodli pomstít se mi za objevení Karla Kryla nebo za účast v divadélku Waterloo, jehož jsem byl součástí a které ostravská nomenklatura měla plné zuby,“ vzpomíná Zapletal.

A únorová cesta do Ostravy v Miloslavu Zapletalovi zanechala i další silné dojmy. „Ze zamyšlení mě při jízdě po dálnici najednou vyrušily desítky tabulí, které každou minutu popisovaly místa, o nichž jsem ženě vyprávěl. Mariánské Hory – tam kdysi žila moje první žena. Poruba – tam jsem se s ní seznámil. Fifejdy – tam se narodil můj první syn. Vítkovice – tam jsem později jezdil do haly produkovat velké show...“

Pařížské palačinky z Imperialu

V centru Ostravy před pětačtyřiceti roky Miloslav Zapletal pracoval a žil, ale při nynější návštěvě města ho ve zmatku dálničních sjezdů a nadjezdů nemohl najít.

„Je to trochu jiná Ostrava, než jakou jsem kdysi znal. A tak jsem se začal bát, že manželce neukážu krásný dlouhý park kolem řeky Ostravice, že ji nezavedu na ‚Kuří rynek‘ uprostřed staré městské zástavby nebo že jí neumožním ochutnat úžasné pařížské palačinky v Imperialu, nejlepší dezert na světě, který jsme kdysi pojídali před oslavami našich úspěchů v tamějším baru Salajka,“ líčí.

Nakonec ale došlo i na procházku městem. „Byla vcelku prostá. Namísto uvadlých zelinářských obchůdků blikají herny a svítí módní obchody, z hospod jsou moderní restaurace a po ulicích nepotkáváme havíře s podmalovanýma očima, ale většinou mladé páry,“ vypráví Zapletal.

„Z kdysi zasmušilého města vykvetlo dynamické místo“

Následně s manželkou zamířili k baru u budovy Českého rozhlasu. „Dali jsme si prosecco, které nám chutnalo stejně jako kdysi ‚sovětskoje šampaňskoje‘, a začal jsem vzpomínat na své roky v rozhlase, který je za rohem. Na svůj rozhlasový pořad Krajánek, který pomyslně putoval od místa k místu a posluchačům přinášel zajímavé informace.“ Tentýž Krajánek tehdy s televizním dramaturgem Milanem Švihálkem připravili i pro televizi a předvedli v něm divákům i poslední televizní vystoupení Karla Kryla před odchodem do exilu.

Ostrava se podle Miloslava Zapletala změnila k dobrému. „Z kdysi zasmušilého a prachem posypaného města vykvetlo dynamické místo s nesmírně odvážnými architektonickými stavbami, dálničními obchvaty, moderními kancelářskými budovami, novými hotely, obchodními domy a současnými lidmi.“