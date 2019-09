Ostravské stopy: Mám v sobě nejméně tři Ostravy, říká fotograf Kudělka

Jiří Kudělka Fotograf a grafik se v roce 1952 narodil v Ostravě.

Absolvent Vysoké školy báňské, pracoval nejprve jako matematik analytik, po studiích na Institutu výtvarné fotografie působí ve fotografických profesích.

působí ve fotografických profesích. Začátkem 90. let začíná vydávat časopis a odchází do volné profese fotografa, později se věnuje více grafické práci.

V 80. letech vytváří za pomoci panoramatické kamery cykly Ostrava všedních dnů, později Kradené okamžiky. Proslavil se fotografiemi z roku 1989 pořízenými na ostravských demonstracích .

později Kradené okamžiky. Proslavil se fotografiemi z roku 1989 pořízenými na . Od poloviny 80. let uspořádal na 20 samostatných autorských výstav u nás a v zahraničí, zabýval se rovněž fotografováním rockových koncertů .

. Nyní vystavuje v Ostravském muzeu, kde jsou jeho fotografie k vidění do 15. září.