Ostravské stopy: Město vypadalo strašně. Špinavá katastrofa, vzpomíná Hryc

„Nejsem ve zdejším kraji zdaleka poprvé, měl jsem možnost sem cestovat při rozmanitých příležitostech, které stále trvají, na druhou stranu třeba na festivalu v Těšíně je to má premiéra. Ostrava je vedle toho moje stará známá,“ rozpovídal se jeden z nejobsazovanějších slovenských herců.

Ostravu měl možnost poznat už poměrně dávno. „Navštívil jsem ji ve třetí třídě za účelem družby, kterou jsme měli s nějakou místní hornickou školou. Ještě si dobře pamatuju, jak jsme přijeli na tento výměnný zájezd. Bylo to hrozné, Ostrava vypadala strašně, zasviněná, špinavá katastrofa. Ale co byste chtěli v roce 1958?“ nadhodí řečnickou otázku Hryc.

Andrej Hryc Andrej Hryc (vpravo) na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech. Slovenský umělec se narodil v roce 1949 v Bratislavě. Jako divadelní herec působil především na Nové scéně v Bratislavě. Tady byl jistou dobu i generálním ředitelem. Známá je jeho aktivita podnikatele, založil například rádio Twist. Vynikl díky koprodukci na česko-slovenské inscenaci muzikálu Hamlet. V Ostravě často vystupoval během divadelních zájezdů. Naposledy ztvárnil jednu z hlavních rolí pašeráckého dramatu Čára, natočeného loni ve slovensko-ukrajinské koprodukci.

Na Ostravu ale nezanevřel a poté, co se po roce 1981 stal stálým členem bratislavského divadla, mířil na sever Moravy a Slezska stále častěji.

„Nová scéna z Bratislavy sem jezdila dost často na zájezdy, mimo jiné také do Ostravy, ale hrávali jsme i v Karviné, v tamním komunistickém Domě kultury, anebo také v Havířově. Podrobnosti si už nevybavím, přesto mohu dodat, že pokaždé, když jsme hrávali v České republice, provázela naše vystoupení vlna euforie, diváci nás odměňovali obrovským ohlasem. Ostravské publikum přirozeně není české publikum, o to větší jsme měli z těchto setkání zážitek,“ uvedl Hryc.

Družba s Ostraváky. Kde? U piva

V paměti mu uvízla také televizní produkce. „S režisérem Procházkou jsem v Ostravě natáčel dvoudílný televizní film Kobova garáž. Točilo se za Ostravou v nějakém děcáku, to bylo hrozné, strašný drasťák. Šlo o příběh dětí z pasťáku a já jsem tam hrál jeho správce. Taková pro mě typická role, do kterých mě často obsazují,“ uvedl známý herec.

Jak se v Ostravě cítil? „Byla to taková družba, zašlo se na pivo a skončilo se porůznu. Příhody ze Stodolní jsou nepublikovatelné,“ směje se.

„Atmosféra tam byla vždycky výborná, naposledy jsem na ní byl před pěti lety. Zároveň se mi naskytla příležitost navštívit letecké Dny NATO, protože kromě všech dalších svých funkcí a aktivit jsem také honorární konzul Seychelské republiky, už dvacet let. Kromě toho zastávám funkci kulturního atašé slovenských vzdušných sil. Účastnit se Dnů NATO tak spadá přímo do mé pracovní náplně, i když jde jenom o čestnou funkci.“

Spielberg údajně „opisoval“ od Herze

Už dříve se účastnil leteckých dní na Slovensku. „Na akcích velmi často přicházím do kontaktu s představiteli české armády. Díky tomu byla možnost účastnit se i ostravské mise. Bylo to výborné, čím dál tím lepší, strašné množství diváků. Sto dvacet tisíc lidí. Jakmile skončí oficiální část programu, přicházejí na řadu srazy, které pořádají vojáci přímo v leteckých hangárech. Odlétají oficiální program, pak si užívají,“ prozrazuje Hryc.

Andrej Hryc (vlevo) často a rád spolupracoval s nedávno zesnulým režisérem Jurajem Herzem.

Na festivalu v Českém Těšíně měl možnost se rozpovídat také o svém nedávno zesnulém kamarádovi a slavném režisérovi Juraji Herzovi. Známý tvůrce byl několikrát na návštěvě Ostravy a ještě v ní realizoval řadu scén ze svého proslulého filmu Zastihla mě noc, který údajně okopíroval Steven Spielberg ve sprchové scéně z lágru v populárním Schindlerově seznamu.

„Řešili jsme autorská práva se Spielbergovými právníky. Našel jsem i advokátní kancelář, která do toho chtěla jít, ale požadovala zálohu 250 tisíc dolarů. Vysoudili bychom velké peníze, myslím si. Juraje tato neomalenost strašně zasáhla, scéna je identická. Sled záběrů je totožný jako v Zastihla mě noc,“ popsal kauzu Andrej Hryc ze svého pohledu.

V současnosti pracuje na pražském muzikálu Doktor Ox a plánuje snímek o zkorumpovaném Slovensku. „Připravujeme film Gorila podle známé aféry, bude to thriller o korupci i současnosti. Všechno, co se teď u nás děje, je strašné, kauza Kuciak je přímo děsivá. Jsem přesvědčený, že ještě tento rok padne slovenská vláda. To u nás ještě nikdy nebylo. Za komunismu se také kradlo a vrchol luxusu znamenala chata a žigulík, kdo je měl, byl bohatý člověk, ovšem dnes se evropské peníze kradou neuvěřitelným způsobem,“ dodal Hryc.